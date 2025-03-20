影／高雄廂型車刻意閃警車 警「一箭三雕」3人全是通緝犯

陳姓男子前天上午駕駛廂型車搭載連姓及李姓男子行經高市鳳山區南成街，因刻意閃警車，被員警攔查。警方盤查3人身分，赫見3人都是逃逸1到3年的通緝犯，其中李男還身背9條通緝案，警方意外「一箭三雕」，讓3男錯愕。

鳳山警分局五甲派出所員警前天上午6時許執行巡邏勤務，巡經南成街路段，見一輛廂型車形跡可疑，疑刻意閃躲警車，遂趨前攔查，當時車中坐了3名男子，警方示意3男出示證件受檢。

盤查後，警方發現駕車的陳姓男子（37歲）去年11月因涉毒品案遭通緝，另副駕駛座的連姓男子（32歲）2022年11月因加重詐欺案遭通緝；坐在後座的李姓男子（27歲）則從2023年10月分別涉及詐欺及妨害兵役等罪，共有9案遭通緝。

警方意外「一箭三雕」，查獲李男等3人分別被新北、台中及高雄地署等多個司法單位通緝在案，隨即呼叫支援警網到場；3男對於彼此都是通緝犯也傻眼。

警方調查，3男稱從事工地臨時工，才一起坐車打工賺生活費，不知所涉案件進度，不知被通緝；警方未採信其說詞，警詢後，分別依法解送歸案。

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