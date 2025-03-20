台中毒犯熱愛「火影忍者」 手機螢幕得有「佐助」才交易

台中市刑大二隊去年偵辦一起毒品案溯源，發現林姓男子涉有重嫌，偵查期間發現，林男是漫畫「火影忍者」的愛好者，要交易毒品時，藥腳手機還得顯示漫畫中角色「佐助」，確認身分後才可交易，警方收網扣到市價約20萬元的K他命等毒品，檢方聲押獲准，近日依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大偵二隊去年4月偵辦一起毒品案，發現涉嫌販毒的林姓男子（22歲）無業，熱愛日本漫畫「火影忍者」，還以其中的角色「宇智波佐助」，作為確認交易對象的暗語，藥腳必需在手機出示該角色作為桌布，才可交易。

警方搜證完備後收網抓人，在超商內查獲K他命19包（重48.05公克）、毒品咖啡包60包（毛重214公克）、電子磅秤1台、贓款3500元等贓證物，毒品市價約20萬元，全案依毒品罪移送台中地檢署後，檢方聲押獲准，近日偵結起訴。

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