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板凳藏市價1億大麻 竹聯幫富二代高球教練走私販毒遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

竹聯幫明仁會成員鍾成恩是高爾夫球選手，在美國當高球教練，涉嫌以椅凳夾藏13.35公斤毒品大麻，空運來台販售，獲利890萬元，關務署台北關另攔查搜出高達市價1億元的51公斤大麻乾燥花。台北地檢署今偵結，依運輸、販賣第二級毒品等罪嫌起訴鍾等3人。

據了解，30歲鍾男家境富裕，常往返美國，在美教授高爾夫球，經營YouTube頻道分享揮桿技巧等教學影片，參加不少國內外高爾夫球巡迴賽。

起訴指出，鍾男2023年9月前加入「JOE」非法走私販售大麻組織，擔任台灣收貨人、送貨人及台灣大麻仲介及買家，共犯陳星均提供住處收毒品包裹，（陳已被台北地院判刑2年，緩刑5年確定），該集團2023年9月間從美國將13.35公斤大麻藏在2張灰色木板凳內運送來台。

檢方查出，鍾男、JOE、陳男、毒品中盤蔣男、毒品仲介魏男等人，涉意圖營利販售大麻毒品，2023年9月23日陳男涉販毒350公克取得35萬元，又販售500公克大麻給魏男獲30萬元；同年月集團涉販賣1公斤大麻花給蔡獲50萬元，3公斤大麻200萬元，3公斤大麻225萬元、2.5公斤大麻187萬5千元。

檢方查出，首批大麻毒品交易共計販賣獲利890萬元，共犯拿走分潤後，將款項兌換虛擬貨幣，再將等值約581萬元1千元虛幣打給JOE指定的虛幣錢包。

該販毒集團同年10月間三度運送大麻來台，涉嫌用沙發椅凳夾藏大麻乾燥花17.21公斤來台遭關務署攔查，警方循線逮捕收包裹的陳男。集團涉以灰色木板凳夾藏22.56公斤的40包大麻，再以沙發椅凳夾藏11.31公斤的20包大麻，2次毒包裹均遭X光檢查查獲。

檢方查出，毒品仲介魏男2024年2月底，涉已「埋包」方式販售100公克大麻，獲取4萬元；同年3月監搜索拘提魏男到案。全案循線追上游，北檢去年11月21日發布通緝，函文外交部註銷護照，並於長榮航空班機機艙內逮捕鍾男到案。

台北地檢署今偵結，鍾男涉2次共同運輸二級毒品、7次共同販毒大麻等9罪起訴；蔣男涉犯5次共同販毒大麻罪起訴；魏男涉犯4次共同販毒大麻罪、1次持有二級毒品等5罪嫌起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

竹聯幫明仁會成員鍾姓男子在美國當高爾夫球教練，涉嫌以沙發夾藏大麻寄空運郵包來台，被搜出市價1億元的51公斤大麻乾燥花。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫明仁會成員鍾姓男子在美國當高爾夫球教練，涉嫌以沙發夾藏大麻寄空運郵包來台，被搜出市價1億元的51公斤大麻乾燥花。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫明仁會成員鍾姓男子在美國當高爾夫球教練，涉嫌以沙發夾藏大麻寄空運郵包來台，今被遣返抵台。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫明仁會成員鍾姓男子在美國當高爾夫球教練，涉嫌以沙發夾藏大麻寄空運郵包來台，今被遣返抵台。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫明仁會成員鍾姓男子在美國當高爾夫球教練，涉嫌以沙發夾藏大麻寄空運郵包來台，被美方查獲。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫明仁會成員鍾姓男子在美國當高爾夫球教練，涉嫌以沙發夾藏大麻寄空運郵包來台，被美方查獲。記者李奕昕／翻攝

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