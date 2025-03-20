影／小貨車拒檢衝撞…竹東警續開4槍打爆胎 駕駛竟是四條通

新竹縣竹東警方昨天下午2點接獲通報，一輛行駛中的小貨車搖擺不定，有危害用路人安全之虞，因此立即趕赴旭光一路現場查看，並將該車攔下盤查，惟駕駛拒檢衝撞，警方立即朝其前輪射擊4槍，並將駕駛王男壓制逮捕；經查，王男為妨害自由、未成年性交、過失傷害以及妨害婚姻家庭等四案通緝犯，且車內還起出毒品，立即將其帶回偵辦。

二重埔派出所所長黃彥凱表示，竹東分局警方昨下午接獲通報，該輛小貨車在行進間不斷搖擺，警方獲報後立即前往現場，上前盤查駕駛，未料對方竟拒檢逃逸，還一度作勢衝撞員警。警方見狀後，當即拔槍並朝小貨車左前輪胎連射4槍，同時喝令駕駛停車。

未料，這台小貨車仍向前駛出工地，於旭光一路續行駛約30公尺隨即爆胎，駕駛王男遂下車逃逸，警方立即上前壓制並逮捕，經查，王男為妨害自由、未成年性交、過失傷害以及妨害婚姻家庭等四案通緝犯，並於車內查獲K他命三包、菸彈等證物。

黃彥凱表示，在這起案件壓制過程中，造成2名員警及王嫌四肢擦挫傷，但均無大礙。全案後續依違反毒品危害防制條例、四案通緝依法移送新竹地檢偵辦，並將溯源追查毒品來源。

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