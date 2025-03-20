影／女毒販標榜「賣的貴是我貨品好」愛犬不離身…被逮問狗怎辦

林姓女子遭法院發布毒品通緝，仍持續在南部以網路販毒，聲稱「毒品絕無摻雜、賣的貴是我貨品好」，吸引許多吸毒人士購買；愛狗的林女飼養一隻馬爾濟斯犬，帶著狗狗四處交易，台南市刑大經多日跟監蒐證，終於掌握她的動向，將她與愛犬一起帶回。

台南市刑事警察大隊偵一隊近日逮捕多名吸食安非他命、海洛因等一、二級毒品嫌疑人，經追查毒品上游，透過吸毒涉案人指證，鎖定44歲的林姓女子；林女是高雄地院發布的毒品通緝犯，行蹤不定，在台南、高雄四處以汽車旅館為家，極難掌握藏身處。

警方調查，林女在網路社群聲稱「自家毒品最佳、用過的都說棒」，向吸毒人士宣傳市面上有許多黑心毒品，都是與葡萄糖粉末混合，只有她的產品最純，因此賣的比較貴；林女打著南部業界最純品質保證、真心不騙、毒品界最有良心、有純才敢大聲等，對外兜售毒品。

由於林女標榜「毒品絕無摻雜、賣的貴是我貨品好」，許多吸毒人士相信「便宜沒好貨」，紛紛向她下訂，林女便在台南、高雄等地區販賣海洛因、安非他命；林女每一個投宿地點都不會待超過3、4天，警方不斷往返台南、高雄追蹤她的移動路徑。

台南市刑大與高雄市警前鎮分局共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官邱柏峻指揮偵辦，經多日追查，終於順利跟監掌握林女行蹤；本月11日清晨鎖定林女落腳處在高雄市鳳山區一間汽車旅館，見時機成熟，瞬間衝上2樓攻堅，一開門就控制躺在床上熟睡的林女。

警方上樓過程，發現有小狗狂叫示警，事後才發現是林女飼養的馬爾濟斯犬，原來林女不斷移動時，還帶著愛犬陪在身旁；林女被警方逮到，也不打算逃跑，只表示她的狗狗怎麼辦？警方表示會一起帶回，之後再還給她。

警方在旅館房間桌上、林女包包及冰箱夾層內起獲海洛因20包（40.25公克）、安非他命（167.3公克）、分裝袋及電子磅秤等證物，並查扣林女販毒所得23萬餘元，將林女逮捕帶回，通知2名藥腳到案指證，全案依毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

刑大大隊長李宏倫表示，毒品影響社會治安及國人健康甚鉅，警方將持續追查，瓦解毒品犯罪網絡，防堵毒品流入市面，展現政府毒品「零容忍」決心，以維護市民健康及安全。

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