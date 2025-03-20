竹聯幫旭仁會涉暴力討債 代理會長「躍中」聲押禁見

台北地檢署偵辦竹聯幫仁堂旗下「旭仁會」暴力討債案，指揮刑事局搜索旭仁會代理會長陳躍中及幫眾到案，陳躍中昨晚移送北檢複訊後，對相關指控予以否認，檢察官認為陳躍中涉犯組織重罪，且有串滅證及逃亡之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，法院預計明天開庭。

同案遭約談的幫眾廖文暘、劉澤育各交保5萬元、楊幃達交保3萬元。至於旭仁會長「瘋狗偉」上周已另案被檢警約談到案，這次北檢約談的對象並沒有他。

根據檢警搜扣資料顯示，陳躍中因與江姓地方民代熟識，因此自行印製名片，對外聲稱是綠營台北市地方副主任，且常透過特定律師事務所追償債務，為釐清是否有律師協助不法討債，警方以證人約談高姓律師到案，詢後認為高男對暴力討債不知情，先行請回。

檢警蒐證指出，陳躍中被控以當街攔車、恐嚇等方式暴力討債，致使被害人心生畏懼而報警；不過，有些比較複雜的債務清償，陳男會委託特定律師事務所打官司，藉由合法的訴訟手段向當事人追討債務，若無法清償則向法院聲請強制執行。

竹聯幫已故幫主黃少岑舉行告別式不久，刑事局陸續針對仁堂及其下分會展開掃黑行動，原因可能與黃少岑往生後，幫內大老對幫主繼任人選持不同意見有關。據了解，