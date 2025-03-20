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虐童劉家姊妹上囚車 民眾怒罵丟垃圾

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

台北地院昨天下午開庭審理男童「剴剴」遭保母劉彩萱（圖）、劉若琳凌虐致死案。記者杜建重／攝影
台北地院昨天下午開庭審理男童「剴剴」遭保母劉彩萱（圖）、劉若琳凌虐致死案。記者杜建重／攝影
男童「剴剴」遭虐死案昨天開庭，上千名民眾聚集法院外陳情，以記者會形式自發性手持白菊花、標語聲援；台北一○一董事長賈永婕也到場。

一位媽媽「Hebe」特別從中南部搭車北上聲援，沉痛接受採訪，她說：「判死刑不是我們的宣洩，而是必須要這麼重的刑罰，讓所有傷害孩子的人會怕」，呼籲蔣市長、賴總統站出來，重視每一條生命。

賈永婕說，虐童要零容忍、應要最重量刑，台灣最大的國安危機是少子化，難以想像台灣這樣的文明社會，有孩子被虐待致死。

昨天開完庭，法警要帶劉彩萱、劉若琳姊妹上囚車，準備押回台北女子看守所，二人一出法庭，法院外聲援的民眾突然躁動，不斷大喊「唯一死刑」，甚至有人罵三字經、丟垃圾。

據了解，劉彩萱、劉若琳昨疑被場外聲援影響，法庭上小聲回應，法官一度聽不到，還要她們「大聲點」。

標語 死刑 虐童

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