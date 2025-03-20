剴剴案開庭 上千人集結喊判死

台北地院昨天下午開庭審理男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死案，上千人到場陳抗。記者杜建重／攝影 一歲十個月大男童「剴剴」前年底被保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴；台北地方法院國民法官法庭昨開庭，上千名群眾聚集要求虐童者判死，審判長林鈺珍承諾一定公正審案，暫訂五月十三日宣判。

有民眾上月廿日在「公共政策網路參與平台」發起虐童案應加重刑責，目標「虐童致殘者，加重刑責至無期徒刑；虐童致死者，判處無期徒刑、死刑。任何虐童性侵案件，皆不得假釋」。

聲援活動在社群媒體發酵，「剴剴案」昨天下午三時卅分開庭，一小時前法院外開始聚集人潮，包括「台北一○一」董事長賈永婕、民進黨立委郭昱晴等人都到場關心。

準備庭本由受命法官洪甯雅主持即可，不過有上千民眾持著白花、標語在「寶慶院區」外陳情，院區內氣氛緊張，為求慎重，合議庭三名職業法官均登場，成為國民法官制度上路後罕見狀況。

法官押解劉彩萱、劉若琳出庭，規畫本案四月十八日起辦理國民法官選任前置程序，四月廿一日由檢辯選任國民法官；四月廿二日起到五月八日共訂十一次庭期審理，五月九日由職業法官、國民法官評議有罪無罪及科刑，預訂五月十三日下午二時卅分宣判。

劉氏姊妹律師表示，因聲請證人受法庭外陳抗活動影響，恐影響作證意願，希望能以屏蔽方式處理；檢方則希望未來聲請傳喚證人，作證能與劉彩萱、劉若琳隔離，對於檢、辯建議作證方式，林鈺珍表示會評議。

昨開庭時，抗議群眾在外高喊判決劉彩萱、劉若琳「唯一死刑」、以後「不得假釋」。林鈺珍庭末說，非常感謝旁聽民眾對法院秩序的配合，法官一定會客觀、公正審理保母虐童案，未來審案仍會開放旁聽，旁聽民眾不要拿與案情有關標語影響審判。