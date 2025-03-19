沒在怕？高雄分屍案張嫌返命案現場輕鬆坐 高大成喊：冷血

高雄發生驚悚分屍命案，3名7旬婦人疑皆遭72歲張嫌毒手，張嫌今被押返命案現場，傳出一派輕鬆坐在椅子；中山附醫法醫科主任高大成研判，張嫌冷血至極，至今還不鬆口，就好比死刑犯還喊冤，還是要被判死刑。所以張嫌不是輕鬆，那是冷血。

檢方今再次提訊張嫌，並押返命案現場，法醫、警方提冰桶現身命案現場。還傳出張嫌一回到住處，根本沒在怕，一派輕鬆坐在椅子上，隨便現場檢警採證調查。

71歲楠梓區趙姓老婦今年2月2日失聯，警方先在前鎮運河找到她的屍塊，後在張嫌住處找到3組DNA，與去年11月底失蹤的黃姓兄嫂、今年1月失蹤的左營張姓婦人、趙婦等3名7旬婦人吻合。警方在張嫌住處找到3婦噴濺血跡及生物跡證，但目前僅尋獲張嫂的頭顱，另二名婦人只找到遺骸。

高大成今研判，可能是張嫌吐露到此案關鍵訊息，因此法醫、警方重返現場，看能否找到另二顆頭顱，這應該是重點，所以警方提冰桶，裡頭準備放死者頭顱、殘肢或組織等。一般法醫在這時間點是不會出現，法醫今親自出馬去看，代表張嫌可能有所供出，法醫到場鑑別是否為人體組織或殘肢。

高大成認為，張嫌已經不可信，既然先前找到張嫂的頭顱，可以看到其舌頭，代表沒有什麼腐敗，可從張嫂頭顱的變化，研判是放置土裡？還是在水中？再就近找尋出另二顆頭顱，現在問張嫌鐵定問不出來。

高大成研判，目前找到是最早在去年底失蹤的張嫂頭顱，按理說，應該是後二名失蹤婦人的頭顱應該更容易找到，但事實上卻沒有找到，可能埋在土裡或放在水裡下游某處，時間未到，尚未浮起。