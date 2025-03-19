快訊

獨／北檢稱「視察」沈慶京住院 公文證當天赴醫院「訊問」

沒在怕？高雄分屍案張嫌返命案現場輕鬆坐 高大成喊：冷血

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

高雄發生驚悚分屍命案，3名7旬婦人疑皆遭72歲張嫌毒手，張嫌今被押返命案現場，傳出一派輕鬆坐在椅子；中山附醫法醫科主任高大成研判，張嫌冷血至極，至今還不鬆口，就好比死刑犯還喊冤，還是要被判死刑。所以張嫌不是輕鬆，那是冷血。

檢方今再次提訊張嫌，並押返命案現場，法醫、警方提冰桶現身命案現場。還傳出張嫌一回到住處，根本沒在怕，一派輕鬆坐在椅子上，隨便現場檢警採證調查。

71歲楠梓區趙姓老婦今年2月2日失聯，警方先在前鎮運河找到她的屍塊，後在張嫌住處找到3組DNA，與去年11月底失蹤的黃姓兄嫂、今年1月失蹤的左營張姓婦人、趙婦等3名7旬婦人吻合。警方在張嫌住處找到3婦噴濺血跡及生物跡證，但目前僅尋獲張嫂的頭顱，另二名婦人只找到遺骸。

高大成今研判，可能是張嫌吐露到此案關鍵訊息，因此法醫、警方重返現場，看能否找到另二顆頭顱，這應該是重點，所以警方提冰桶，裡頭準備放死者頭顱、殘肢或組織等。一般法醫在這時間點是不會出現，法醫今親自出馬去看，代表張嫌可能有所供出，法醫到場鑑別是否為人體組織或殘肢。

高大成認為，張嫌已經不可信，既然先前找到張嫂的頭顱，可以看到其舌頭，代表沒有什麼腐敗，可從張嫂頭顱的變化，研判是放置土裡？還是在水中？再就近找尋出另二顆頭顱，現在問張嫌鐵定問不出來。

高大成研判，目前找到是最早在去年底失蹤的張嫂頭顱，按理說，應該是後二名失蹤婦人的頭顱應該更容易找到，但事實上卻沒有找到，可能埋在土裡或放在水裡下游某處，時間未到，尚未浮起。

至於張嫌一派輕鬆坐在椅子上？高大成研判，張嫌可能覺得事已到此，放輕鬆以為沒事，其實冷血至極，殺了三人很離譜，張嫂頭顱已找到，另二顆頭顱研判就在附近，絕對找得到，只是時間問題，還不鬆口，就好比死刑犯還喊冤，還是要被判死刑。所以張嫌不是輕鬆，那是冷血！

高雄檢警今天押解張嫌回住處。記者林保光／攝影
高雄檢警今天押解張嫌回住處。記者林保光／攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

命案 死刑 高大成

延伸閱讀

抓交替？台中勤美誠品綠園道1月2件墜樓 高大成說話了

影／鴻門宴？雲云董事長疑笑著刺人 高大成估凶手事前「盤算2抉擇」

冰櫃裡等待665天！五億高中生告別式 母發聲：放手是媽媽的不捨

高雄分屍案尋獲兄嫂頭顱 高大成推測凶嫌習性：第2、3顆很快浮現

相關新聞

剴剴案法庭外逾千人陳抗「判死刑」 審判長聽到了：會公正審案

年僅1歲10個月男童「剴剴」2023年12月長期被保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死，檢方依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴她們，台北...

逾11萬網友連署籲「虐童」應判死 法務部回應了

男童「剴剴」遭劉彩萱、劉若琳保母姊妹虐死開庭，上千民眾聲援，呼籲虐童應判死、且不得假釋，日前有網友在「公共政策網路參與平...

影／剴剴案開庭2惡保母上囚車 聲援者丟垃圾咒罵：唯一死刑

被批評為「惡魔保母」的劉彩萱、劉若琳姊妹，2023年12月涉聯手虐死1歲大男童「剴剴」，被依凌虐兒童致死等罪起訴，台北地...

沒在怕？高雄分屍案張嫌返命案現場輕鬆坐 高大成喊：冷血

高雄發生驚悚分屍命案，3名7旬婦人疑皆遭72歲張嫌毒手，張嫌今被押返命案現場，傳出一派輕鬆坐在椅子；中山附醫法醫科主任高...

竹聯幫仁堂旭仁會疑聯手律師討債 代理會長移送北檢

台北地檢署偵辦竹聯幫仁堂旗下「旭仁會」暴力討債案，另查出旭仁會疑結合律師透過訴訟手段討債，刑事局昨天搜索旭仁會代理會長陳...

上千名陳抗群眾為「剴剴」 醫曝三大感觸讓大家齊聚

年僅1歲10個月男童「剴剴」2023年12月長期被保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死，檢方依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴，台北地院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。