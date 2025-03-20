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高雄分屍案再押凶嫌返住處 最快下周起訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋林保光／高雄報導

高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案，昨天檢警二度押解他回前鎮住處，重建凶案現場，大批鑑識人員進行採證。記者劉學聖／攝影
高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案，昨天檢警二度押解他回前鎮住處，重建凶案現場，大批鑑識人員進行採證。記者劉學聖／攝影

高雄檢警偵辦張介宗涉嫌殺人分屍案，昨二度押解他回前鎮區住處，重建現場採集微物跡證。遇害婦人家屬見他被帶上車，情緒激動拍窗欲毆打，鄰居怒斥他「變態」。高雄地檢署預估，最快下周起訴。

高雄地檢署表示，法醫研究所法醫師要再確認相關事證，才再提訊張嫌釐清。

昨天上午9時30分，雄檢主任檢察官謝長夏率專案小組押解張介宗重返住處，在屋內搜索並採微物跡證；張進屋後便坐在椅子未發一語，近午才被帶出公寓

遇害的楠梓趙林姓、左營張姓婦人兒子得知張嫌重返住處，趕到屋外守候，當他被帶離要上偵防車時，附近圍觀婦人瞪眼大罵「心理變態」。

兩名被害人的兒子也情緒激動衝向警車猛拍車窗，對他大喊「出來！出來！」一旁員警趕緊上前安撫。

張介宗涉嫌在去年11月29日、今年1月17日及2月2日於前鎮區住處殺害兄嫂張黃姓婦人、左營區張姓婦人和楠梓區趙林姓婦人，分屍後棄屍前鎮第五船渠。

2月10日檢警首度帶張嫌回住處搜索，查扣尖刀、鐵槌等物，查出3婦遇害並遭分屍、棄屍第五船渠，目前已尋獲他兄嫂的頭顱及另兩婦人的人體組織和屍骸，但張否認行凶。

公寓 分屍案 棄屍 殺人

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