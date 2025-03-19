竹聯幫仁堂旭仁會疑聯手律師討債 代理會長移送北檢

台北地檢署偵辦竹聯幫仁堂旗下「旭仁會」暴力討債案，另查出旭仁會疑結合律師透過訴訟手段討債，刑事局昨天搜索旭仁會代理會長陳躍中及幫眾到案，陳男因停止夜間詢問，今天才製作筆錄，刑事局晚間依組織等罪將陳男與手下移送北檢，由檢察官黃冠中複訊。

根據檢警搜扣資料顯示，陳躍中有印製名片，對外聲稱是綠營台北市地方副主任，且常透過特定律師事務所追償債務，為釐清是否有律師協助不法討債，警方昨天以證人約談高姓律師到案，詢後認為律師對陳男暴力討債不知情，先行請回。

竹聯幫已故幫主黃少岑舉行告別式不久，刑事局陸續針對仁堂及其下分會展開掃黑行動，原因可能與黃少岑往生後，幫內大老對幫主繼任人選持不同意見有關。據了解，旭仁會長「瘋狗偉」上周已另案被檢警約談到案，這次北檢約談的對象並沒有他。

檢警蒐證指出，陳躍中被控以當街攔車、恐嚇等方式暴力討債，致使被害人心生畏懼而報警；不過，有些比較複雜的債務清償，陳男會委託特定律師事務所打官司，藉由合法的訴訟手段向當事人追討債務，若無法清償則向法院聲請強制執行。