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上千名陳抗群眾為「剴剴」 醫曝三大感觸讓大家齊聚

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

年僅1歲10個月男童「剴剴」2023年12月長期被保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死，檢方依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴，台北地院國民法官法庭今開庭，上千名陳抗群眾匯聚，審判長林鈺珍承諾會公正審案，暫訂5月13日宣判。

有民眾上月20日在「公共政策網路參與平台」發起虐童案應加重刑責的要求，目標「虐童致殘者，加重刑責至無期徒刑；虐童致死者，判處無期徒刑、死刑。任何虐童性侵案件，皆不得假釋」等。「公共政策網路參與平台」17日起更持續發生瞬斷情事，造成無法登入或系統遲延。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，今天上千名到現場聲援的民眾，大家都有三大感觸，第一、對於未成年兒童弱勢族群的關心，大家都有保護弱者的天性，如昨天一名家住新北市林口的小一女童走失，林口當地民眾幾乎是全員出動尋找女童，今天更有一名國小少棒隊教練涉嫌性侵41名學童遭到判刑，同樣是令人氣憤與不捨。

第二、大家對「剴剴」的遭遇感同身受，在「公共政策網路參與平台」發起虐童案應加重刑責的要求，大家一傳十、十傳百，可見網路號召的影響力很大，大家的情緒獲得共鳴，並藉此抒發情緒，大家互相分享，讓不滿的情緒有一個宣洩的出口，這是每個人表達訴求的個人權利。

李俊宏說，第三、該案件目前正在法院審理中，基於偵查不公開的理由，外界無法得知審查的相關訊息，但仍對法院判決有所期待，希望藉由大家一起陳抗的力量，讓法官能「懲惡揚善」，善有善報、惡有惡報，使「剴剴」案能伸張正義。他說，台灣是個具有人權的國家，目前案件正在審理中，呼籲民眾應保持理性，靜待司法判決。

台北地院昨天下午開庭審理男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，聲援「剴剴」的群眾到場高舉手牌，吶喊「虐童零容忍」、「惡魔保母唯一死刑」等口號要求立院修法嚴懲。記者杜建重／攝影
台北地院昨天下午開庭審理男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，聲援「剴剴」的群眾到場高舉手牌，吶喊「虐童零容忍」、「惡魔保母唯一死刑」等口號要求立院修法嚴懲。記者杜建重／攝影

公共政策 網路 虐童

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