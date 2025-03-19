剴剴案法庭外逾千人陳抗「判死刑」 審判長聽到了：會公正審案

年僅1歲10個月男童「剴剴」2023年12月長期被保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死，檢方依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴她們，台北地院國民法官法庭今開庭，有上千名陳抗群眾匯聚，審判長林鈺珍承諾會公正審案，暫訂5月13日宣判。

有民眾上月20日在「公共政策網路參與平台」發起虐童案應加重刑責的要求，目標「虐童致殘者，加重刑責至無期徒刑；虐童致死者，判處無期徒刑、死刑。任何虐童性侵案件，皆不得假釋」等。

活動本周起在社群媒體發酵，「剴剴案」今天下午2時30分開庭，法院外1時起即開始匯聚人潮，多數以女性為主，包括「台北101」董事長賈永婕、民進黨立委郭昱晴等名人都到場關心審判進度。

今天準備庭本由受命法官洪甯雅一人主持即可，不過，因有為數上千的民眾持著白花、標語在寶慶院區外陳情，院區內氣氛一度緊張，為求慎重，合議庭3名職業法官聯袂登場，成為國民法官制度上路後罕見的狀況。

法官押解劉彩萱、劉若琳出庭，規畫本案4月18日起辦理國民法官選任前置程序，4月21日由檢辯選任國民法官，自4月22日起到5月8日共訂11次庭期審理，5月9日由職業法官、國民法官進行評議，預訂5月13日下午2時30分宣判。

針對證人出庭作證，劉彩萱、劉若琳的律師表示，因聲請證人受今天法庭外陳抗活動影響，且案發時證人經媒體報導，恐影響作證意願；公訴檢察官對所聲請傳喚的證人表示，希望將來作證能與被告隔離，關於檢、辯建議的作證方式，林鈺珍表示會再評議。

今天開庭同時，抗議群眾高喊判決劉彩萱、劉若琳「唯一死刑」、以後「不得假釋」，相關訴求雖與法務部業務較有關聯，不過，林鈺珍獲知後，仍在法庭內透過旁聽民眾「對外」喊話。