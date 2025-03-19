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影／賈永婕聲援剴剴案淚喊零容忍 群眾怒吼「虐童致死唯一死刑」
男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死，台北地檢署依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴姐妹2人，台北地院今天下午2點半第四次開庭審理。
由於民眾對於劉姓保母姊妹虐童行為相當憤怒，在「公共政策網路參與平臺」上發起「虐童致殘者，加重刑責至無期徒刑」、「虐童致死者唯一死刑」。大批民眾下午更前往北院博愛院區聲援「剴剴」，要求法官重懲，而台北101董座賈永婕也到場聲援「嚴懲虐童者」。賈永婕表示，孩子是非常純真的，這麼一個純真的孩子，竟然在11個月之後滿身是傷，她感到很心痛，她要在這裡呼籲大家，希望能用白色單純的力量，喚醒社會大眾能夠關心這個案子。
現場群眾高舉手牌，高喊「惡魔保母不得假釋」、「虐童零容忍」、「惡魔保母、唯一死刑」等口號，要求立院修法。由於人數眾多，轄區中正一警方動員多名警力維安，並架設改道牌維護現場秩序。
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