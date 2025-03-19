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高雄分屍魔最快下周被起訴 檢方今提訊掌握關鍵證據

聯合報／ 記者巫鴻瑋林保光／高雄即時報導

涉嫌犯下連殺3婦並分屍、拋屍塊的高雄分屍魔張介宗今天上午被檢警提訊重回命案現場，法醫更陪同前來還原張介宗可能的殺人經過，並且鑑識人員也提來以冰桶保存的鑑識器材，現場傳出掌握關鍵證據，檢方最快下周就會將張介宗起訴。

據了解，檢警今天上午9時許提訊張介宗重回現場，但張介宗一如既往根本毫不在乎，回到殺人的住處便直接一屁股坐在椅子上，隨便現場檢警採證調查，就連對檢警問話都愛理不理，不過檢警提訊他也並非為了要他模擬殺人過程，僅是為鞏固證據、再次確認有關可疑跡證。

檢方最快下周將起訴張介宗，今提訊重回命案現場，除檢警到場外，還有法醫陪同，檢方希望由法醫依照目前尋獲屍塊的情形，依靠法醫驗屍經驗，想像張介宗可能的殺人手法及地點，模擬事發當下血跡噴濺、分屍可能經過。

檢警今天上午9點將他帶回住處時，還被目擊有員警提著冰桶現身命案現場，曾引發周邊目擊鄰居恐慌以為是帶死者屍塊回到命案現場，不過據悉該冰桶內並非屍塊，而是鑑識人員所攜帶的化驗原料及工具。

檢警提訊張介宗重回分屍案現場。記者劉學聖／攝影
檢警提訊張介宗重回分屍案現場。記者劉學聖／攝影

分屍案 命案 殺人

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