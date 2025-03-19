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警方二度押張介宗住處模擬 被害家屬上前攔阻被制止
高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案，今天上午檢警二度押解他返回前鎮住處，重建凶案現場，中午十二點警方將張介宗押上偵防車準備離去，現場兩名被害者家屬情緒激動，在巷口攔截並拍打車窗，表達憤怒，警方為防止意外立刻架開。而張嫌的鄰居則高聲怒罵，斥責其行為「心理變態」。
今天上午九點半高雄地檢署主任檢察官謝長夏率隊，由高雄警方押解張介宗到前鎮區台鋁14巷重建現場；張介宗穿著淺綠色上衣，頭戴安全帽，被押進住處公寓，未發一語，直到近中午12時才被帶出公寓。檢警押解張介宗到前鎮住處，警方封鎖巷子兩端，遇害的楠梓趙林姓、左營張姓婦人的家屬也到場，2名婦人的家屬表示要向專案小組說話，被帶到公寓樓梯入口處，但在近午警方要帶出張介宗，便將他們帶出巷子，避免出狀況。
當張介宗被帶出，坐上警方偵防車，附近圍觀的婦人便瞪著眼，大叫「心理變態」。車子開出巷子趙林婦、張婦家屬馬上衝上張嫌的座車，情緒激動，大叫「出來！出來！」警方趕緊圍上控制人，安撫情緒。
目前法醫已將黃姓婦人的頭顱送至法醫研究所，採取顯微鏡檢視，以比對是否有被鈍器攻擊的痕跡。檢警專案小組不放棄任何可能，每天派員在港區巡視，希望能找到更多證物，進一步鞏固張嫌犯罪事證。
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