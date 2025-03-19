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高雄分屍魔重返公寓現場用意曝 法醫驗屍發覺可疑微物跡證
高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍，今天檢警押解他重返前鎮殺人公寓，原來法醫檢驗遇害婦人的屍骸檢體，發覺可疑微物跡證，為比對張介宗屋內的微物跡證是否相符，才重返他住處採證，鞏固物證供將來可定其罪。
張介宗涉嫌殺害3名婦人，包括去年11月29日他兄嫂張黃姓婦人、今年1月17日左營區張姓婦人，以及2月2日楠梓區走趙林姓婦人，到他前鎮區台鋁14巷住處後都人間消失，2月5日晚間，警方專案小組持雄檢檢察官開出的拘票拘捕他，查出3名婦人全遇害分屍，屍骸遭丟棄前鎮區第五船渠，並流入高雄港，法官裁定羈押禁見。
檢警專案小組2月10日便曾押解張介宗住處搜索並採集跡證，後來在第五船渠及高雄港打撈塊，找到趙林婦遺骸、張婦的人體組織，並尋獲張嫂的頭顱。法醫研究所法醫師在相驗屍骸後，也採檢體化驗相關跡證，認為有必要重返張介宗住處採驗跡證，今天才由高雄地檢署主任檢察官謝長夏率隊，持法院核發搜索票，押解張介宗重返住處搜索，採集可疑跡證。
據了解，檢警進屋在客廳、房間及浴室，再度採證封存，比對屋內和屍骸的微物跡證是否相符，以釐清真相。但所採的是何種微物跡證，因待法醫採驗確認，暫時保留。
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