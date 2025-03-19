快訊

冷氣團、輻射冷卻「低溫僅6度」下周暖如夏高溫上看31度

美俄熱線後…澤倫斯基宣布將與川普通話 堅稱領土問題是紅線

3歲童浴室溺水不治 父控「假義消」幫CPR？台中消防局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

剴剴虐童案開庭 近千人高喊：惡魔保母、唯一死刑

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

1歲10個月大男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死，台北地檢署依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴姐妹2人，因押期將屆，台北地方法院日前開庭調查後，裁定劉彩萱、劉若琳自本月18日起延長羈押禁見2個月。

台北地院積極處理此案，今日下午2點半第四次開庭審理。

劉姓保母施虐，釀「剴剴」遭綑綁、長時間被逼著以軍人的姿勢罰站、毆打創傷，全身多處外傷、瘀傷，皮下軟組織出血、壞死及血液、組織液鬱積，組織細胞血液灌流不足，因低血容性休克而停止呼吸死亡，引發眾人氣憤，開庭前近千人聚集北院外不間斷高喊「惡魔保母不得假釋」、「唯一死刑」。

記者現場觀察，參與聲援的民眾女生比男生多，人數比大概6比4，手都持白菊花、手卡，包括「剴剴對不起」、「兒虐零容忍」、「虐童零容忍」等，現場民眾多身穿白衣，象徵「手護孩子純潔的正義」。

轄區中正一警方動員15名警力維安，指出民眾是以記者會形式聚集，已架設改道牌維護現場秩序。

台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影
台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影

台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影
台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影

台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影
台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影

台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影
台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影

台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／翻攝
台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／翻攝

台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影
台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影

台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影
台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影

台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影
台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影

台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影
台北地院外，現場聚集近1000名民眾聲援剴剴案。記者翁至成／攝影

「剴剴案」下午開庭，數百民眾集結舉牌，在台北地方法院寶慶院區外關切案件進展。記者杜建重／攝影
「剴剴案」下午開庭，數百民眾集結舉牌，在台北地方法院寶慶院區外關切案件進展。記者杜建重／攝影

台北101董事長賈永婕到場落淚聲援「剴剴案」。記者杜建重／攝影
台北101董事長賈永婕到場落淚聲援「剴剴案」。記者杜建重／攝影

保母 虐童

延伸閱讀

吸取剴剴虐童案教訓 新北：建立社工三方共訪機制

人正又優秀…保母竟顧上「老男嬰」！雙寶媽回家抓姦氣炸：孩子在旁邊

寶寶把貓保母當親媽！跟白喵一起睡「睡姿同步率100%」連翻身時間都一樣

京華城案 北院3月11日提訊沈慶京、傳喚張志澄

相關新聞

剴剴案法庭外逾千人陳抗「判死刑」 審判長聽到了：會公正審案

年僅1歲10個月男童「剴剴」2023年12月長期被保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死，檢方依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴她們，台北...

逾11萬網友連署籲「虐童」應判死 法務部回應了

男童「剴剴」遭劉彩萱、劉若琳保母姊妹虐死開庭，上千民眾聲援，呼籲虐童應判死、且不得假釋，日前有網友在「公共政策網路參與平...

影／剴剴案開庭2惡保母上囚車 聲援者丟垃圾咒罵：唯一死刑

被批評為「惡魔保母」的劉彩萱、劉若琳姊妹，2023年12月涉聯手虐死1歲大男童「剴剴」，被依凌虐兒童致死等罪起訴，台北地...

剴剴遭保母虐死 媽媽們聲援...她喊：死刑不是宣洩是必須

被批評為「惡魔保母」的劉彩萱、劉若琳姊妹，2023年12月涉聯手虐死1歲大男童「剴剴」，被依凌虐兒童致死等罪起訴，台北地...

影／賈永婕聲援剴剴案淚喊零容忍 群眾怒吼「虐童致死唯一死刑」

男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死，台北地檢署依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴姐妹2人，台北地院今天下午2點半第四...

高雄分屍魔最快下周被起訴 檢方今提訊掌握關鍵證據

涉嫌犯下連殺3婦並分屍、拋屍塊的高雄分屍魔張介宗今天上午被檢警提訊重回命案現場，法醫更陪同前來還原張介宗可能的殺人經過，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。