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南投警方查獲製毒集團 買刮刮樂當贈品兜售毒咖啡包

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

王姓男子在台中市梧棲地區製造毒品K他命，並分裝成咖啡包，為吸引年輕人購買，還買刮刮樂當贈品，南投警方日前會同台中警方一舉查獲，查扣毒咖啡包6千多包，K他命1千多公克，市價超過千萬元，阻止更多毒品毒害年輕人。

南投警分局接獲情資，台中市梧棲地區有製毒集團製造、販賣毒品，報請台中地檢署由檢察官廖志國指揮偵辦。警方調查發現，主嫌王姓男子3人，承租鐵皮工廠和民宅地下室，利用夜間和凌晨時段製作及分裝毒品，以躲避警方追查。

專案小組根據數月跟監蒐證後，日前與南投縣刑警大隊、台中市清水分局、第五分局、保大霹靂小組破門攻堅，當場壓制王姓男子3人，查扣毒咖啡包6150包、K他命成品1千餘公克、卡西酮毒品原料650公克、毒哈蜜瓜錠240公克、電子磅秤、封口機、攪拌器材及現金244萬餘元，總市值超過千萬元，可供萬人吸食。

南投警分局長洪秋賢說，王男等3人吸收青少年協助分裝毒品並兜售，為牟取暴利，大量分裝好毒咖啡包，並購買刮刮樂做為活動贈品，吸引年輕人購買，還好及時查獲，避免更多毒品流入市面，毒害青少年。全案依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署，檢察官聲押禁見獲准，警方將持續查緝共犯到案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 　

南投警分局查獲製毒集團，逮捕王姓男子等三名主嫌。圖／警方提供
南投警分局查獲製毒集團，逮捕王姓男子等三名主嫌。圖／警方提供
製毒集團將K他命分裝成毒咖啡包，並購買刮刮樂當贈品，吸引年輕人購買。圖／警方提供
製毒集團將K他命分裝成毒咖啡包，並購買刮刮樂當贈品，吸引年輕人購買。圖／警方提供

南投縣 咖啡 毒品

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