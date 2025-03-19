高雄殺人分屍翁回公寓重建凶案 遇害婦家屬鄰居激動叫罵「變態」

張介宗（戴安全帽者）被警方帶上偵防車，家屬情緒激動衝上，員警趕緊抓住人。記者林保光／攝影

高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案，今天上午檢警押解他返回前鎮住處，重建凶案現場，中午他被押出住處上車後，家屬情緒激動，追車大叫「出來！出來！」附近鄰居也瞪著眼對他大呼「心理變態」。

今天上午9時30分，高雄地檢署主任檢察官謝長夏率隊，由高雄警方押解張介宗到前鎮區台鋁14巷重建現場；張介宗穿著淺綠色上衣，頭戴安全帽，被押進住處公寓，未發一語，直到近中午12時才被帶出公寓。

檢警押解張介宗到前鎮住處，警方封鎖巷子兩端，遇害的楠梓趙林姓、左營張姓婦人的家屬也到場，2名婦人的家屬表示要向專案小組說話，被帶到公寓樓梯入口處，但在近午警方要帶出張介宗，便將他們帶出巷子，避免出狀況。

當張介宗被帶出，坐上警方偵防車，附近圍觀的婦人便瞪著眼，大叫「心理變態」。車子開出巷子趙林婦、張婦家屬馬上衝上，情緒激動，大叫「出來！出來！」警方趕緊圍上控制人，安撫情緒。