高雄分屍魔被提訊返命案現場 態度毫不在乎還輕鬆坐

高雄檢警今天押解張介宗回住處。記者林保光／攝影

涉嫌犯下連殺3婦並分屍、拋屍塊的高雄分屍魔張介宗今天上午9時許再次遭到高雄地檢署提訊回住處，警方更提來冰桶進入屋內，疑似為在屋內比對跡證及犯案工具關聯，但據悉張介宗本人根本毫不在乎，重返住處直接一屁股坐在椅子上，隨便現場檢警採證調查。

張介宗涉嫌殺害3名婦人，包括去年11月29日先殺害兄嫂張黃姓婦人，今年1月17日再殺左營區張姓婦人，以及2月2日又殺害楠梓區趙林姓婦人。3婦人被他殺害後，還被肢解分屍，檢警至今只找到兄嫂張黃婦人的頭顱，其餘2婦人都是破碎的屍塊。

張介宗遭押看守所內月餘，檢方今天上午9時許再次提訊他，將他押返命案現場。但據聞，張介宗一回到住處，根本沒在懼怕他曾在這涉嫌犯下多起殺人分屍案，一派輕鬆直接一屁股坐在椅子上，就像平時回到家一樣自然，冷血毫不在乎的態度連員警都不寒而慄。

檢警今天上午9點將他帶回住處時，還被目擊有員警提著冰桶現身命案現場，隨後快步進入屋內，疑似為將月餘來調查的跡證及疑似犯案工具做比對調查、重建命案事發經過，不過檢方仍不願證實今天調查進度。