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10萬網友聲援剴剴案！連署「虐童加重刑責」 主管機關5月16日前須回應

聯合新聞網／ 綜合報導

涉凌虐1歲男童「剴剴」致死的保母劉彩萱（圖中白衣者）。 聯合報系資料照
涉凌虐1歲男童「剴剴」致死的保母劉彩萱（圖中白衣者）。 聯合報系資料照

台北市年僅一歲多的男童剴剴(化名)，2023年12月聖誕夜因長期遭虐待致死，涉嫌虐童的劉姓保母手法殘忍，引起輿論憤慨難抑。今(19)日下午本案第4次開庭前，網友在「公共政策網路參與平臺」上發動「虐童致殘者，加重刑責至無期徒刑；虐童致死者，判處無期徒刑、死刑。任何虐童性侵案件，皆不得假釋」的連署活動，至截稿為止，已有逾10萬人參與附議，相關主管機關必須在今（2025）年5月16日前回應此案。

剴剴案因今日下午第4次開庭，再度受到社會關切。有民眾2月20日在「公共政策網路參與平臺」上，自發性地發起虐童加重刑責的要求，嚴厲希望「虐童致殘者，加重刑責至無期徒刑；虐童致死者，判處無期徒刑、死刑。任何虐童性侵案件，皆不得假釋」的連署活動，該案於發起當日即檢核，3月16日通過，因目前附議人數已超過10萬人，相關主管機關必須在5月16日前回應。

該連署活動直至昨(18)日晚間達到附議高峰，有網友在Threads抱怨網站一直掛掉，很難成功註冊連署，「請問為什麼剴剴案的附議連署連結都點不進去了？而且分享的連結限動直接被消失？直接被消失耶！發生什麼事了？」。

剴剴案連署一度塞爆公共政策網路參與平臺。 網友IG/angela.kila_提供
剴剴案連署一度塞爆公共政策網路參與平臺。 網友IG/angela.kila_提供

網友在Threads上還指出，昨天半夜想附議時，意外發現自己在23年前就曾附議過一項「改善居家托育人員制度陳情書」，該案是一位寶貝女兒被無良保姆弄成顱內出血而離世的媽媽所提出的，沒想到至今這個社會仍不斷上演這樣的悲劇。

除連署案外，不少網友透過Threads以「剴剴案你能做什麼？」號召民眾，今日下午2點30分在台灣高等法院開庭前，可先於1點時分在西門町2號出口集合舉牌聲援，希望讓更多人重視兒童保護議題，影響更多人一起為已逝的剴剴發聲。

由 @isabellathatgirll 發佈
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虐童 連署書

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