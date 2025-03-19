神韻基隆演出市府接恐嚇信 警研判惡作劇加強安檢

神韻藝術團明天起將在基隆演出，基隆市政府日前收到恐嚇信，指若讓神韻演出，要潛入投擲汽油彈、開槍，警方研判惡作劇可能性較大，將加強巡簽密度及安檢。

神韻藝術團因節目中涵蓋法輪大法信仰者的故事，遭禁在中國演出，神韻藝術團將從明天至23日，在基隆表演藝術中心演藝廳演出，基隆市政府文化觀光局官網民意信箱10日接到恐嚇信，大意指市府若讓神韻藝術團演出，會以觀眾名義潛入，投擲汽油彈、開槍。

基隆市警察局獲報後，局長林信雄十分重視，立即指派第二警分局與刑事警察大隊等單位組成專案小組，經調閱相關資料，研判恐嚇信是透過「虛擬私人網路」（VPN）跳板留言送出，惡作劇可能性較大。

警方今天表示，為求謹慎，第二警分局已與文化觀光局建立聯繫管道，將加強活動會場周邊守望及巡簽密度，並於活動表演前及期間加強安檢作為，維護民眾安全，請前往觀賞表演的民眾不用擔心。

市長謝國樑上午出席全國原住民族運動會授旗典禮前接受聯訪表示，對於這類言論不管是否為真，市府立場絕對零容忍，警察局很早已掌握此事，他也要求警察局提高警覺，勿枉勿縱；市府一定會讓所有好的活動安全、平順舉行，神韻藝術團在基隆演出不會受到影響。