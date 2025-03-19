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影／神韻基隆巡演收炸彈恐嚇信 謝國樑：毋枉毋縱零容忍

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

「神韻藝術團」今年在台灣8個縣市演出，首場20日在基隆表演藝術中心登台。基市府日前收到郵件要求不要出借場地，否則要放置炸彈及開槍，警方正在追查發信者，演出前會檢查場地加強戒備。市長謝國樑今天說，絕對零容忍，已由警方嚴辦。

謝國樑今天上午參加活動回應說，對於這類言論不論是真與否，絕對都是零容忍，都會要求警察單位，這件事情他們很早就掌握，要求所有警察單位提高警覺，也要毋枉毋縱，一定會讓基隆好的活動安全．平靜的舉行，活動不會受到影響。

神韻晚會官網介紹節目指出，晚會內容不僅能捕捉到中華古老神傳文化的輝煌，又彷彿能窺見天國勝景。從漢唐盛世到明清宮廷，從江南美景到西北高原，舞蹈和舞劇節目的場景設置，涵蓋神州不同地域和歷朝歷代。人物有端莊秀美的仕女，馳騁沙場的將軍，也有仙風道骨的道教祖師，帶領觀眾進入神奇世界。

神韻藝術團每年安排全球展演行程，3月20至23日在基隆演出，後續再前往台北、台中、嘉義縣、台南、高雄、彰化縣和桃園表演。

基市府10日收到恐嚇信，要求不得出借場地給神韻藝術團演出，否則要在會場置炸彈。槍枝和汽油彈都準備好了，如果神韻如期表演，將開槍掃射現場的人。

基隆警方成立專案小組，刑事警察大隊科技偵查隊追查郵件來源，發現寄件人使用VPN設備，在使用裝置和網際網路之間建立「隧道」，並透過多國網路做為跳板，逃避追蹤，隱藏身分。

神韻基隆巡演收炸彈恐嚇信，謝國樑：絕對零容忍警嚴辦。記者游明煌／翻攝
神韻基隆巡演收炸彈恐嚇信，謝國樑：絕對零容忍警嚴辦。記者游明煌／翻攝

基隆 炸彈 警察

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