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神韻巡迴演出…首場基隆登台前 市府收到放炸彈恐嚇信
「神韻藝術團」今年在台灣8個縣市演出，首場20日在基隆表演藝術中心登台。基市府日前收到郵件，要求不要出借場地，否則要放置炸彈及開槍。警方正在追查發信者，演出前會檢查場地，展演期間加強戒備。
神韻晚會官網介紹節目指出，晚會內容不僅能捕捉到中華古老神傳文化的輝煌，又彷彿能窺見天國勝景。從漢唐盛世到明清宮廷，從江南美景到西北高原，舞蹈和舞劇節目的場景設置，涵蓋神州不同地域和歷朝歷代。人物有端莊秀美的仕女，馳騁沙場的將軍，也有仙風道骨的道教祖師，帶領觀眾進入神奇世界。
神韻藝術團每年安排全球展演行程，3月20至23日在基隆演出，後續再前往台北、台中、嘉義縣、台南、高雄、彰化縣和桃園表演。
基隆市長謝國樑今早說，市府對暴力恐嚇的言論零容忍，已要求警察單位提高警覺，讓在基隆的活動都能安全平靜的舉行。
據了解，基市府10日收到恐嚇信，要求不得出借場地給神韻藝術團演出，否則要在會場置炸彈。槍枝和汽油彈都準備好了，如果神韻如期表演，將開槍掃射現場的人。
基隆警方成立專案小組，刑事警察大隊科技偵查隊追查郵件來源，發現寄件人使用VPN設備，在使用裝置和網際網路之間建立「隧道」，並透過多國網路做為跳板，逃避追蹤，隱藏身分。
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