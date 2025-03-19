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女在醫院廁所偷抽電子煙因低血壓暈倒 被查出喪屍煙彈

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市30歲羅姓女子，因低血糖緣故在逛街時暈倒，她到大安區一家醫院就診，候診時跑到廁所電子煙，竟昏倒在廁所內，醫院人員發現後，看到女子身旁有電子煙，立即報警處理，警方到場後，發現煙彈含有依托咪酯，依毒品罪嫌送辦。

台北市大安警分局瑞安街派出所，2月底晚間10時許接獲轄區醫院人員通報，醫院稱有一名女子在廁所內暈倒，疑似施用毒品。

警方獲報趕到醫院，經了解30歲羅姓女子因低血糖身體不適前往醫院看診，她在候診期間，疑不耐等候，在廁所內抽用電子煙，但她在廁所內許久未出，醫院護理師擔心安危入內查看，才發現她已暈倒在地，一旁掉落一組電子煙，院方察覺有異趕緊通報警方協處。

警方到場時，羅女在醫院人員照顧下已清醒，儘管羅女是因低血壓暈倒，但警方看她神色異常、精神渙散，研判可能有吸毒，警方詢問下，羅女主動交付電子煙，在羅女同意下使用檢驗包檢驗煙油，呈現依托咪酯陽性反應，全案依毒品罪嫌偵辦移送。

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台北市羅姓女子因低血壓到醫院就診，跑到廁所抽電子煙暈倒，圖為女子暈倒掉落的電子煙，警方查出煙彈還有依托咪酯，被依毒品罪送辦。記者廖炳棋/翻攝
台北市羅姓女子因低血壓到醫院就診，跑到廁所抽電子煙暈倒，圖為女子暈倒掉落的電子煙，警方查出煙彈還有依托咪酯，被依毒品罪送辦。記者廖炳棋/翻攝

廁所 毒品 電子煙

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