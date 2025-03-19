防再殺人 雲云董座羈押禁見

雲云科技董座曾志新（中）殺人後自殘，裁定羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

雲云科技董事長曾志新疑不滿公司梁姓技術長，購買主廚刀放在辦公室，在梁談離職當日，涉持主廚刀猛刺梁多刀致死，檢察官依殺人罪向法院聲請羈押禁見，台北地院昨天開羈押庭，裁定羈押禁見。

裁定指出，曾志新因公司經營情況，近期內無法達成申請首次公開發行股票（IPO）心願，普遍對公司其他股東、員工心生怨懟，有事實足認他有於短期內再對公司其他股東或員工涉犯殺人之虞。

檢方聲請主張曾志新有串證、滅證之虞部分，由卷證相關資料，目前尚無法認定有其他共犯，不過，曾所涉犯罪法定本刑為10年以上，日後將受重刑宣判可期，甚至以其行為方式受無期徒刑宣判亦非不可能。

法官認為，以曾志新身為公司董事長，仍有可能為避免重刑，運用關係左右目前尚能左右公司的其他員工或股東，有相當理由認為有串證、滅證可能，考量被告權益保障及公共利益維護的動態平衡，為保全證據、預防被告再殺人，本案應偏向公共利益維護，裁定羈押禁見在台北看守所。

檢警追查，曾志新今年2月26日在北市中山區量販店購買主廚刀放在辦公室，他辦公室中的「死亡筆記」記載多人名字，則是與梁親近之人，曾供稱，沒有要殺害他們，他買刀想殺梁，但沒有寫上名字。

曾志新、梁姓技術長與人資長盧姓男子3月7日在會議室談辦理離職事宜，曾要求梁刪除公開文章，但未獲得回應，走到梁的後方並從上衣拿出主廚刀猛力砍殺梁多刀，導致梁送醫不治，曾則自殘送醫，保住性命。

檢方會同法醫相驗，梁姓技術長頸部、背部等全身有10多處刀傷，依殺人罪偵辦曾志新，曾因負傷案發後在醫院治療多日，前天出院移送台北地檢署追查刑責。