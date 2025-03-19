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台女遭柬埔寨詐團丟包 陸網友助尋人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

賴姓女子求職遭騙至國外被一再轉賣，因病幾乎失明，遭詐團丟包柬埔寨街頭，被好心大陸民眾送到庇護所並發文尋人，返國現曙光。圖／取自網路
賴姓女子求職遭騙至國外被一再轉賣，因病幾乎失明，遭詐團丟包柬埔寨街頭，被好心大陸民眾送到庇護所並發文尋人，返國現曙光。圖／取自網路

彰化縣卅四歲賴姓女子前年八月出境到泰國工作，就此失聯，直到前天賴的高中同學在網路看到有大陸網友發文，才知賴被騙到柬埔寨，且因糖尿病雙眼失明遭丟包街頭，目前被安置在柬埔寨西港，家屬已報警求助。

彰化縣警局田中分局表示，已受理賴女哥哥報案，向外交部查詢，確認已接獲吳志明市台北經濟文化辦事處移民秘書通知，賴女受困柬埔寨被救出後，現安置在柬國西港，外交部將與柬國接洽，設法接回賴女。

賴女昨與台灣媒體視訊表示「剛開始很害怕，聽不懂，生活起居剛開始有人幫忙，現在只能自己摸索；現在只看得見光，無法看見東西，但現在是安全的，想趕快回到台灣，回到自己的家，只有自己的國家最好」。

據了解，賴女前年八月廿五日出境到泰國工作，從此失聯，她的阿姨今年二月廿四日報案尋人；直到賴女嫁到雲林的一名高中同學，在網路發現有中國大陸網友發文協尋，竟然就是賴女，透過個人臉書轉發訊息，感嘆「一名失明女子被詐團丟包街頭，我的高中同學被賣到柬埔寨了！沒想到會發生在我們周遭」！

賴女高中同學聯繫高中老師，該師表示透過友人轉傳國外新聞得知，賴女被賣到柬埔寨雙目失明無法自主回國；賴女婚前住在田中，該師透過田中鎮中潭里長葉淑玲協尋賴女家人，賴女哥哥前天報警協尋，才發現妹妹已改名。

據了解，賴女罹患糖尿病，婚後到桃園某電子工廠上班，長期用眼過度右眼失明，她誤信網路應徵海外高薪工作，抵達泰國後被轉賣，因熬夜左眼也幾乎失明，詐團發現她無法使用電腦，生活無法自理，把她丟包金邊街頭，當地來自中國大陸的民眾發現後，將賴女送到庇護所安置。

失明 柬埔寨 泰國 詐騙集團 高中同學

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