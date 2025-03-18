檢警掃黑再鎖定竹聯仁堂 「旭仁會」大哥遭拘提

竹聯幫已故幫主黃少岑舉行告別式不久，刑事局上周針對仁堂精神領袖「麥可」許瑞弘以涉犯恐嚇等罪拘提，士林地檢署命許瑞弘200萬交保；刑事局今天再鎖定仁堂體系的「旭仁會」進行掃蕩，拘提陳姓大哥多人到案，案由是恐嚇取財、組織犯罪等。

據了解，竹聯幫仁堂旭仁會長「瘋狗偉」陳泉偉前年5月被拘提，刑事局掌握情資，另名綽號「阿中」的陳姓男子，自稱旭仁會代理會長，涉嫌暴力討債，昨拘提陳男及旭仁會成員等約10人，北檢訊後依組織、恐嚇取財、傷害等罪命幫眾楊幃達、劉澤育3至5萬元交保。

檢警今天大陣仗搜索10餘處地點，被拘的陳男活躍政治圈，在北台灣知名度不小，由於陳男拒絕夜間偵訊，預計明天才會詢問筆錄，其他劉姓、楊姓等幫派成員陸續移送台北地檢署，檢察官漏夜偵訊，已有幫眾獲交保。

據指出，刑事局這次掃黑都鎖定「竹聯企業」重要堂口或分會，原因可能與黃少岑往生後，幫內大老對幫主繼任人選持有不同意見有關聯，警方刻意選在黃少岑告別後，針對竹聯幫在北台灣的多股勢力進行掃蕩，掃黑行動還會持續進行，不少人已聞風前往海外。

旭仁會平日活動於松山、信義一帶，「公司」經營主要以開設精品珠寶當鋪、買賣高級腕表RM為主。旭仁會2023年於台北市五星級萬豪飯店，席開80桌辦盛大春酒，大手筆包下5樓萬豪廳，飯店門口並停放價值數億元的超跑，展現經濟實力。