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新黨告發沈伯洋違反國安法 游智彬：謝長廷認證的「惡質立委」
台灣民主實驗室（DTL）現任理事、民進黨立委沈伯洋，被爆出5年內獲美國國際開發署（USAID）計畫，贊助約134萬9600美元。新黨副秘書長游智彬等人告發沈伯洋涉違反國安法，台北地檢署今首開傳喚游智彬、譚傳紹，游比喻沈伯洋是謝長廷認證的「惡質立委」，還建議藍白修法，罷免不適任的不分區立委。
台北地檢署今首開，傳喚告發人游智彬、譚傳紹出庭，2人出庭前在北檢門口舉牌表示，日前新黨台北市議員侯漢廷揭露沈伯洋錄音檔，美國在台協會也已證實資助。游智彬直指，民進黨大老謝長廷將大罷免比喻為「惡的循環」，罷免必須先有惡的存在，沈伯洋符合謝長廷認證的「惡質」立委；游智彬還用陸配「亞亞」遭移民署要求10天內離境舉例，建議藍白修法，罷免不適任的不分區立委。
新黨今年2月26日告發沈伯洋違反國安法，直指根據「開放社會基金會」的公開資料顯示，台灣民主實驗室先後總共獲得約134萬9600美元，分別為2020年19萬9800美元、2022年49萬9880美元、2023年65萬美元，合計高達新台幣4425萬元。游智彬告發在北檢門口說「像沈伯洋出賣台灣的台奸，不僅上帝不會原諒他，媽祖也不會原諒他」。譚傳紹說，「這確實就是違反國安法，境外勢力介入民主體制，這是血淋淋的事實」。
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