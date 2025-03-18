快訊

MLB／大谷翔平新戰靴藏巧思！新賽季首打席內野出局

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

聽新聞
0:00 / 0:00

接獲恐嚇信件警方檢查大樓 數發部：不便透露細節

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

數發部去年才遭一男子持槍射擊大門，今（18）日又到炸彈威脅信。數發部表示，今天上午已經報案，目前數發部已請相關單位、警衛保全加強留意，是否有可疑人、物進出。其他細節，因警方案件偵辦中，不便透露。

數發部指出，3月18日於線上民意信箱接獲恐嚇信件，威脅將對數發部延平大樓進行炸彈攻擊。數發部已於3月18日上午向台北市中正二分局報案，警方並已針對數發部進行大樓檢查，未發現所謂炸藥或可疑物品。

回顧一年前，同樣也是3月下旬，數發數發部也是早上時間，遭到名男子持槍闖入本部延平辦公室一樓，高喊反政府，隨即開槍造成數發部大門與一樓牆面損毀。

當時，開槍的張姓嫌犯被捕後表示，他認為數位都在亂花錢，才跑到數位部辦公大樓開槍洩憤；然而，幾個小時後，網紅四叉貓在社群平台上發言，表示這名張姓男子曾於2020年將民宿出租給詐騙集團使用，「難怪會對專門抓詐騙集團的數發部那麼怨恨」。這一樁槍擊案，彷彿羅生門，網路風向更是早晚出現了180度大轉變。

沒想到，經過一年的時間，數發部再度收到炸彈威脅信，外界目前不得而知威脅人士意圖為何，警方目前已進入調查。

數位發展部民意信箱收到一封恐嚇電子信件，轄區警方今天獲報，清查數發部內沒有可疑物，持續派員站崗警戒。記者翁至成／翻攝
數位發展部民意信箱收到一封恐嚇電子信件，轄區警方今天獲報，清查數發部內沒有可疑物，持續派員站崗警戒。記者翁至成／翻攝

炸彈 詐騙集團

延伸閱讀

影／長期無業遭海外求職詐騙 家人報案航警即時攔阻

送柯爸的花籃被拒屢開地獄哏被炎上 四叉貓認口不擇言

柯爸告別式四叉貓送花籃致意 PO文遭網嗆：怎不去靈堂拍照？

民眾黨228「一日北高」成功達陣 黃國昌被酸只騎頭尾

相關新聞

台女被詐團賣至柬埔寨！因失明遭丟包街頭 母校高中老師出手營救

一名中國網友在柬埔寨網路PO文，為一名被詐團丟包街頭的失明女子對外求助，雲林縣某網友發現她是賴姓高中同學，經由高中老師請...

立委陳亭妃告徐巧芯故意傷害 檢察官傳陳培瑜作證

立法院朝野黨團去年因國會改革法案，上演全武行，民進黨立委陳亭妃指控，國民黨立委徐巧芯涉抓她衣領故意絆倒她，痛斥蓄意傷人。...

雲云董座殺人羈押禁見 裁定理由曝：預防短期內再殺人

雲云科技董事長曾志新疑不滿公司梁姓技術長竊取機密，購買主廚刀放在辦公室，在梁談離職當日，涉持主廚刀猛刺梁多刀致死，檢察官...

接獲恐嚇信件警方檢查大樓 數發部：不便透露細節

數發部去年才遭一男子持槍射擊大門，今（18）日又到炸彈威脅信。數發部表示，今天上午已經報案，目前數發部已請相關單位、警衛...

揚言炸數發部「向孫中山發誓要1000萬」恐嚇信有簡體字 警急查IP

位處台北市中正區的數位發展部的民意信箱，昨天收到一封恐嚇爆炸電子信件，今天早上職員上班發現後報警。由於去年數發布曾遭人開...

民意信箱收一封「炸彈威脅信」 數發部：已報警調查中

數發部去年3月底遭男子持槍闖入，大門遭開槍玻璃碎裂。數發部今天證實，線上民意信箱收到一封炸彈威脅信，已立即報警處理，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。