接獲恐嚇信件警方檢查大樓 數發部：不便透露細節

數發部去年才遭一男子持槍射擊大門，今（18）日又到炸彈威脅信。數發部表示，今天上午已經報案，目前數發部已請相關單位、警衛保全加強留意，是否有可疑人、物進出。其他細節，因警方案件偵辦中，不便透露。

數發部指出，3月18日於線上民意信箱接獲恐嚇信件，威脅將對數發部延平大樓進行炸彈攻擊。數發部已於3月18日上午向台北市中正二分局報案，警方並已針對數發部進行大樓檢查，未發現所謂炸藥或可疑物品。

回顧一年前，同樣也是3月下旬，數發數發部也是早上時間，遭到名男子持槍闖入本部延平辦公室一樓，高喊反政府，隨即開槍造成數發部大門與一樓牆面損毀。

當時，開槍的張姓嫌犯被捕後表示，他認為數位都在亂花錢，才跑到數位部辦公大樓開槍洩憤；然而，幾個小時後，網紅四叉貓在社群平台上發言，表示這名張姓男子曾於2020年將民宿出租給詐騙集團使用，「難怪會對專門抓詐騙集團的數發部那麼怨恨」。這一樁槍擊案，彷彿羅生門，網路風向更是早晚出現了180度大轉變。