立委陳亭妃告徐巧芯故意傷害 檢察官傳陳培瑜作證

立法院朝野黨團去年因國會改革法案，上演全武行，民進黨立委陳亭妃指控，國民黨立委徐巧芯涉抓她衣領故意絆倒她，痛斥蓄意傷人。台北地檢署今傳喚當時在場民進黨立委陳培瑜作證。

陳亭妃去年指控，徐巧芯當時進議場時，直接拉著她的衣領使她喘不過氣，陳培瑜、王美惠、黃秀芳委員都聽到她喊「不要扯我的領子，要喘不過氣了」，3人也幫她移開徐巧芯的手。陳亭妃驗傷後提告徐巧芯故意傷害罪，同時也提出徐在直播上自白犯罪作為證據。