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立委陳亭妃告徐巧芯故意傷害 檢察官傳陳培瑜作證

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

立法院朝野黨團去年因國會改革法案，上演全武行，民進黨立委陳亭妃指控，國民黨立委徐巧芯涉抓她衣領故意絆倒她，痛斥蓄意傷人。台北地檢署今傳喚當時在場民進黨立委陳培瑜作證。

陳亭妃去年指控，徐巧芯當時進議場時，直接拉著她的衣領使她喘不過氣，陳培瑜、王美惠、黃秀芳委員都聽到她喊「不要扯我的領子，要喘不過氣了」，3人也幫她移開徐巧芯的手。陳亭妃驗傷後提告徐巧芯故意傷害罪，同時也提出徐在直播上自白犯罪作為證據。

立法院會5月17日、21日處理國會改革法案，修正立法院職權行使法、刑法、立法院組織法、立法委員行為法、立法委員互選院長副院長辦法等部分內容，因立委擴權、程序問題，朝野衝突不斷，雙方搶占主席台。

民進黨立委陳亭妃宣布將對國民黨立委徐巧芯提告故意傷害。記者黃婉婷／攝影
民進黨立委陳亭妃宣布將對國民黨立委徐巧芯提告故意傷害。記者黃婉婷／攝影

國會改革法案 徐巧芯 立法院職權行使法 陳亭妃

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