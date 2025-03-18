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揚言炸數發部「向孫中山發誓要1000萬」恐嚇信有簡體字 警急查IP

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

位處台北市中正區的數位發展部的民意信箱，昨天收到一封恐嚇爆炸電子信件，今天早上職員上班發現後報警。由於去年數發布曾遭人開槍射擊，轄區警方不敢大意立刻到場清查，確認沒有可疑爆裂物，仍派員駐守大門警戒，同步追查寄信犯嫌。

據了解，該封恐嚇信標題為「中正區延平南路143號會爆炸」，信件內容僅有一段「向國父孫中山發誓，我會遠程引燃炸藥，要1000萬台幣」，由於標題的「區」是簡體字，警方懷疑寄信IP涉及境外，和北市刑大科偵隊一起偵辦、追查。

中正二警方指出，數發部接獲恐嚇維安電子郵件，今天早上9點15分檢具相關事證至分局報案，即刻派員前往數發部進行全面場檢，並加強該機關安全維護巡守勤務，刻正配合數發部資通單位調閱資料研析，積極偵辦，儘速追緝犯嫌到案。

警方呼籲，對於時事應保持理性，勿因一時情緒做出違法行為，將持續加強該部安全維護工作，以維護民眾及機關安全。

數位發展部的民意信箱昨天收到一封恐嚇電子信件，轄區警方今天獲報，清查數發部內沒有可疑物，持續派員站崗警戒。記者翁至成／翻攝
數位發展部的民意信箱昨天收到一封恐嚇電子信件，轄區警方今天獲報，清查數發部內沒有可疑物，持續派員站崗警戒。記者翁至成／翻攝
數位發展部的民意信箱昨天收到一封恐嚇電子信件，轄區警方今天獲報，清查數發部內沒有可疑物，持續派員站崗警戒。記者翁至成／翻攝
數位發展部的民意信箱昨天收到一封恐嚇電子信件，轄區警方今天獲報，清查數發部內沒有可疑物，持續派員站崗警戒。記者翁至成／翻攝

北市 恐嚇 數發部 爆炸

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