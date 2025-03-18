台女被詐團賣至柬埔寨！因失明遭丟包街頭 母校高中老師出手營救

一名中國網友在柬埔寨網路PO文，為一名被詐團丟包街頭的失明女子對外求助，雲林縣某網友發現她是賴姓高中同學，經由高中老師請里長找賴女的哥哥，輾轉透過我國外交部與柬埔寨接洽，將設法接回賴女。

據了解，賴女34歲，2023年8月25日出境到泰國工作，從此失聯，她的阿姨2月24日報案尋人，哥哥也聯絡不上她而報案，直到昨天她嫁到雲林縣的高中同學看到網路一名中國網友貼文，就在自己的個人臉書轉貼相關資料，並寫道「一名失明女子被詐團丟包街頭，我的高中同學被賣到柬埔寨了！沒想到這事情會發生在我們周遭！」

賴女的高中同學找高中老師，老師稱也是透過友人轉傳國外新聞知道此事，並說賴女被賣到柬埔寨，雙目失明無法自主回國，需親人授意和幫忙才能回來。賴女未婚前住田中鎮，高中老師找田中鎮中潭里長葉淑玲協助找賴女的哥哥，哥哥昨向田中警分局報案協尋妹妹，竟因此得知妹妹改名。

賴女罹患糖尿病，婚後到桃園某電子工廠上班，長期用眼過度導致右眼失明，她相信網路應徵海外高薪工作，就到泰國，卻被轉賣到一家超市送外賣，結果經常熬夜造成左眼幾乎失明，詐團以為她是高度近視，發現是接近失明無法使用電腦，也不能生活自理，就把她丟包金邊街頭，被好心中國路人看見她摸著牆走路，很可憐，送到庇護所安置。

田中警分局受理賴女的哥哥報案，向外交部查詢，確認已接獲吳志明市台北經濟文化辦事處移民秘書通知，賴女受困柬埔寨被救出，現安置在寮國金邊，兄妹昨晚透過視訊聯絡。賴女今通過視訊告訴媒體記者「剛開始很害怕，聽不懂，遇到困難時偶而會有人幫助，生活起居一開始有幾個中國人都可以幫忙，現在只能自己摸索…現在只能看得見光，無法看到東西，情況還好，是安全的，想趕快回到台灣，回到自己的家，當然只有自己的國家最好，希望可以快點回到台灣。