快訊

民調／台灣政局動盪！逾半國人認內閣應適度改組 游盈隆：重大警訊

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

台女被詐團賣至柬埔寨！因失明遭丟包街頭 母校高中老師出手營救

台女被詐團賣至柬埔寨！因失明遭丟包街頭 母校高中老師出手營救

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

一名中國網友在柬埔寨網路PO文，為一名被詐團丟包街頭的失明女子對外求助，雲林縣某網友發現她是賴姓高中同學，經由高中老師請里長找賴女的哥哥，輾轉透過我國外交部與柬埔寨接洽，將設法接回賴女。

據了解，賴女34歲，2023年8月25日出境到泰國工作，從此失聯，她的阿姨2月24日報案尋人，哥哥也聯絡不上她而報案，直到昨天她嫁到雲林縣的高中同學看到網路一名中國網友貼文，就在自己的個人臉書轉貼相關資料，並寫道「一名失明女子被詐團丟包街頭，我的高中同學被賣到柬埔寨了！沒想到這事情會發生在我們周遭！」

賴女的高中同學找高中老師，老師稱也是透過友人轉傳國外新聞知道此事，並說賴女被賣到柬埔寨，雙目失明無法自主回國，需親人授意和幫忙才能回來。賴女未婚前住田中鎮，高中老師找田中鎮中潭里長葉淑玲協助找賴女的哥哥，哥哥昨向田中警分局報案協尋妹妹，竟因此得知妹妹改名。

賴女罹患糖尿病，婚後到桃園某電子工廠上班，長期用眼過度導致右眼失明，她相信網路應徵海外高薪工作，就到泰國，卻被轉賣到一家超市送外賣，結果經常熬夜造成左眼幾乎失明，詐團以為她是高度近視，發現是接近失明無法使用電腦，也不能生活自理，就把她丟包金邊街頭，被好心中國路人看見她摸著牆走路，很可憐，送到庇護所安置。

田中警分局受理賴女的哥哥報案，向外交部查詢，確認已接獲吳志明市台北經濟文化辦事處移民秘書通知，賴女受困柬埔寨被救出，現安置在寮國金邊，兄妹昨晚透過視訊聯絡。賴女今通過視訊告訴媒體記者「剛開始很害怕，聽不懂，遇到困難時偶而會有人幫助，生活起居一開始有幾個中國人都可以幫忙，現在只能自己摸索…現在只能看得見光，無法看到東西，情況還好，是安全的，想趕快回到台灣，回到自己的家，當然只有自己的國家最好，希望可以快點回到台灣。

彰化縣賴姓女子相信網路介紹外國好工作，卻被一再轉賣，因病雙眼幾乎失明，遭詐團丟包柬埔寨街頭，被好心中國人協助送到庇護所並PO文，得到阿姨、哥哥和家鄉高中的同學、老師和里長協助，返國出現曙光。圖／截圖自網路
彰化縣賴姓女子相信網路介紹外國好工作，卻被一再轉賣，因病雙眼幾乎失明，遭詐團丟包柬埔寨街頭，被好心中國人協助送到庇護所並PO文，得到阿姨、哥哥和家鄉高中的同學、老師和里長協助，返國出現曙光。圖／截圖自網路

失明 柬埔寨 詐騙 高中同學 高中老師

延伸閱讀

洗錢2億詐騙集團主腦開跑車戴名錶 用虛擬貨幣騙假投資

假幣商涉替詐團洗錢逾2億元 2首腦遭聲押獲准

3菲人遭拐赴柬埔寨從事詐騙 菲調查局派員救回

幫小孩、寵物投票？詐團傳網址盜用LINE 假冒親友借錢

相關新聞

台女被詐團賣至柬埔寨！因失明遭丟包街頭 母校高中老師出手營救

一名中國網友在柬埔寨網路PO文，為一名被詐團丟包街頭的失明女子對外求助，雲林縣某網友發現她是賴姓高中同學，經由高中老師請...

雲云董座殺人羈押禁見 裁定理由曝：預防短期內再殺人

雲云科技董事長曾志新疑不滿公司梁姓技術長竊取機密，購買主廚刀放在辦公室，在梁談離職當日，涉持主廚刀猛刺梁多刀致死，檢察官...

民意信箱收一封「炸彈威脅信」 數發部：已報警調查中

數發部去年3月底遭男子持槍闖入，大門遭開槍玻璃碎裂。數發部今天證實，線上民意信箱收到一封炸彈威脅信，已立即報警處理，警方...

影／台中男騎贓車跑給警追…衝進人行道警圍捕抓人

台中市黃姓男子今早在北屯區騎機車違規，警方前往盤查，黃一度騎車衝進人行道，撞倒路旁機車後落網，警方發現黃騎乘贓車，另有疑...

屏東街頭遭開25槍 警威力掃蕩臨檢查到毒品、通緝犯

屏東縣昨因傳播小姐遭欺負衍生治安問題，凌晨街頭開25槍，警方擴大臨檢小吃部、清查汽車旅館，里港警分局昨晚自辦威力掃蕩臨檢...

影／改SWITCH玩盜版全台最知名 花蓮男侵權1億任天堂氣告

花蓮市陳姓男子經營非法改造遊戲機生意，從2年前開始在網路刊登文章，替消費者改裝SWITCH遊戲機，還採取「當天收件、當天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。