屏東街頭遭開25槍 警威力掃蕩臨檢查到毒品、通緝犯

屏東縣昨因傳播小姐遭欺負衍生治安問題，凌晨街頭開25槍，警方擴大臨檢小吃部、清查汽車旅館，里港警分局昨晚自辦威力掃蕩臨檢，在九如鄉汽車旅館查獲5條通緝的通緝犯與毒品人口並查獲毒品，將2人依法移送。

里港警分局偵查隊長陳忠義說，警方昨晚針對轄區有女陪侍的特殊營業場所進行大規模臨檢掃蕩，同時約制業者及傳播小姐勿有不法行為。

陳忠義說，特別針對轄區有可能藏匿犯嫌的汽車旅館臨檢，在九如鄉某汽車旅館內緝獲身背5條通緝罪（毒品、詐欺、竊盜、行駛偽造貨幣等通緝）的35歲張女，及轄區列管毒品人口1名，當場查扣海洛因注射針頭2枝、安非他命吸食器2組、海洛因2包、海洛因殘渣袋2包，全案依法逮捕及移送地檢署偵辦。

里港警分局分局長温基興表示，展現維護治安決心，防制轄區治安事件發生，警方持續分析熱時熱點，針對治安顧慮場所規畫優勢警力執行威力掃蕩臨檢專案勤務，強力臨檢轄內易滋事的治安顧慮場所。