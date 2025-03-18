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影／改SWITCH玩盜版全台最知名 花蓮男侵權1億任天堂氣告
花蓮市陳姓男子經營非法改造遊戲機生意，從2年前開始在網路刊登文章，替消費者改裝SWITCH遊戲機，還採取「當天收件、當天改機」服務，改完機的顧客可以存取數萬款的免費盜版遊戲，刑事局智財大隊獲報後，去年收網，陳已改機850台，侵權市值破1億元，依法函辦。
刑事局智財大隊在去年間發現，有非法業者在臉書等網路平台，刊登銷售非法SWITCH改機服務的店家，標榜「當天完成改機」，購買後還有專屬會員LINE群組可以加入，此案由日商任天堂公司提告後，成立專案小組調查。
智財大隊與花蓮縣刑大調查，涉案陳姓男子（46歲）以日本漫畫「幽遊白書」的角色為店名，使用住處作為收貨地點，完成改機後，再寄回給買家，身邊不留存改機商品，全案在去年9月間，持搜索票前往查緝，現場查扣有盜版遊戲2.4萬片遊戲的主機、5.1萬片遊戲的硬碟等證物。
經查，陳男經營時間長達2年，已售出850台，可供遊玩盜版 SWITCH 遊戲多達數千種，並直接下載至遊戲機內，經任天堂估算，侵權市值逾1億元，屬「全台最大宗的非法SWITCH改機案」，陳被依違反著作權法函送法辦。
刑事局呼籲，民眾勿購買非法改機 SWITCH 遊戲機，並拒絕使用盜版遊戲，除了下載盜版遊戲侵害著作權外，從事改機行為亦觸犯著作權法第80條之2「破解防盜拷措施」相關規定，警方將持續針對相關案件加強查緝，以確保我國智慧財產權保護之完善。
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