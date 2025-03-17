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雲云董事長殺害技術長遭聲押 北院周二午後開庭

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

雲云科技董事長曾志新疑不滿公司梁姓技術長竊取公司機密，事先購買主廚刀放在辦公室，在梁談離職當日，涉持主廚刀猛刺梁多刀致死，檢察官今晚複訊曾志新，依殺人罪向法院聲請羈押禁見，台北地院訂明天下午2時開羈押庭。

檢警追查，曾志新今年2月26日在台北市中山區量販店購買主廚刀放在辦公室，他辦公室中的「死亡筆記」記載多人名字，則是與梁親近之人，曾供稱，沒有要殺害他們，他買刀想殺梁，但沒有寫上名字。

曾志新、梁姓技術長與人資長盧姓男子，今年3月7日在會議室談辦理離職事宜，曾志新要求梁刪除公開文章，但未獲得回應，竟走到梁的後方，並從上衣拿出主廚刀，猛力砍殺梁多刀，導致梁失去生命徵象送醫不治，曾則自殘送醫，保住性命。

檢方會同法醫相驗，梁姓技術長頸部、背部等全身有10多處刀傷，致命傷疑為在右側頸動脈。

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雲云科技董座曾志新日前殺人後自傷，經治療後今天出院，警方中午帶回警局應訊，釐清他殺人的真正原因。記者潘俊宏／攝影
雲云科技董座曾志新日前殺人後自傷，經治療後今天出院，警方中午帶回警局應訊，釐清他殺人的真正原因。記者潘俊宏／攝影

死亡 殺人 雲云科技

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