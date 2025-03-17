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雲云科技董座涉買刀預謀砍殺技術長 檢方訊後聲押禁見

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雲云科技董座涉買刀預謀砍殺技術長 檢方訊後聲押禁見

聯合報／ 記者蕭雅娟李奕昕／台北即時報導

雲云科技董事長曾志新疑不滿梁姓技術長竊取公司機密、企圖另起爐灶，事先購買主廚刀放在辦公室，在梁談離職當日，涉持主廚刀猛刺梁多刀致死。台北地檢署今晚複訊曾志新，訊後向法院聲請羈押禁見。

曾志新認為，去年有人在網路批評公司和他的決策，散步公司機密，他認為因梁與他的理念不合，懷疑是梁在攻擊公司，甚至竊取機密企圖另起爐灶。

檢警追查，曾志新在今年2月26日在北市中山區一家量販店購買一把主廚刀放在辦公室。曾志新辦公室中的「死亡筆記」記載多人名字，則是與梁親近之人，曾供稱，沒有要殺害這些人，他買刀想殺梁，但沒有寫上名字。

寶寶攝影機廠商雲云科技獲得國家產業創新獎、登記資本額達3億元傳出命案。董事長曾志新疑不滿梁姓技術長離職前公開發表離職信，「我被公開羞辱、霸凌、潑了一身髒水。在一個號稱職場霸凌零容忍的會議中，公司的負責人親自示範了什麼叫霸凌。我想，我跟 CuboAi 的緣分已盡。」。

曾志新、梁姓技術長與人資長盧姓男子，今年3月7日在會議室談辦理離職事宜，曾志新要求梁刪除公開文章，但未獲得回應，竟走到梁的後方，並從上衣拿出主廚刀，猛力砍殺梁多刀，導致梁失去生命徵象送醫不治，曾則自殘送醫，保住性命。

檢方會同法醫相驗，死者梁姓技術長頸部、背部等全身約有10多處刀傷，其中致命傷疑為在右側頸動脈，經解剖查出梁頸部及背部共被砍7刀，手部則有防禦性刀傷。

曾因喉嚨、食道、後頸椎受傷，住院治療於3月17日出院，隨即在戒護下前往警局應訊。稍早，曾遭移送台北地檢署，檢察官複訊後認為曾志新涉犯重罪且有逃亡之虞，向法院聲押禁見。

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雲云科技公司董事長曾志新刺殺技術長梁姓男子後自戕，曾昨出院被警方帶回詢問，他坦承行凶，警詢後依殺人罪移送。記者李奕昕／攝影
雲云科技公司董事長曾志新刺殺技術長梁姓男子後自戕，曾昨出院被警方帶回詢問，他坦承行凶，警詢後依殺人罪移送。記者李奕昕／攝影
雲云科技公司董事長曾志新刺殺技術長梁姓男子後自戕，警方調閱監視器，確認他上月廿六日赴台北市中山區某量販店買主廚刀。記者李奕昕／翻攝
雲云科技公司董事長曾志新刺殺技術長梁姓男子後自戕，警方調閱監視器，確認他上月廿六日赴台北市中山區某量販店買主廚刀。記者李奕昕／翻攝
雲云科技董座曾志新（中）日前殺人後自殘，經治療後今天出院，警方中午帶回警局應訊，釐清他殺人的真正原因。記者潘俊宏／攝影
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雲云科技董事長曾志新。記者曾學仁／攝影
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雲云科技董事長曾志新遭依殺人罪移送北檢遭聲押禁見。記者蕭雅娟/攝影
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殺人 職場霸凌 離職 雲云科技

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