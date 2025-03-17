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台中少年談判遭擄走毆打 涉案少年曾在警局前吸毒拍照5人送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市石姓少年與人有糾紛，14日遭張姓少年等多人擄走後，在西屯區持球棒毆打，還恐嚇石交出身上300元，石在家屬陪同下報案，警方今將涉案張姓少年等5人，依少年事件處理法送辦，其中涉案張姓少年過去曾在第六警分局前吸毒拍照，已被警方查辦。

經查，石姓少年與2名友人在14日凌晨1時許，與王姓少年等7人相約在北區梅川東路談判，王方不滿石方未經同意，擅自上傳影片、照片至網路，衍生嫌隙。

談判結束後，王一方的張姓少年（17歲），因曾與石姓少年在網路互嗆、挑釁，也有過節，張另夥同3名少年，開車將石載走帶往西屯區偏遠地點，以球棒毆打，造成石顏面、四肢挫傷，事後再將石男載回案發處，恐嚇交出身上300元現金，隨即離去。

石姓少年在14日中午由母親陪同，前往第二警分局永興派出所報案，分局成立專案小組追查，今天將涉案張姓少年等5人查獲到案，通知監護人到場陪同，全案依法移送台中地方法院審理、通報兒少保護，啟動輔導機制。

第二分局分局長鍾承志強調，將持續加強社會治安維護，針對暴力犯罪絕不寬貸，呼籲民眾如遭遇類似情形，務必立即報警，警方將迅速應對，確保市民安全。

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台中市石姓少年遭人擄走毆打，警方查緝涉案張姓少年等5人到案。圖／本報資料照
台中市石姓少年遭人擄走毆打，警方查緝涉案張姓少年等5人到案。圖／本報資料照

吸毒 恐嚇 未成年 網路

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