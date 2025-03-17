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社子島倉庫晚間全面燃燒！ 71警消到場撲救傷亡未明

雲云董座稱上月就想殺技術長 量販店買主廚刀畫面曝光

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

雲云科技公司董事長曾志新刺殺技術長梁姓男子後自戕，曾今出院被警方帶回詢問，他稱不滿梁批評公司及其決策，上月就想殺梁，赴量販店買主廚刀。警方已調閱監視器確認他買刀，今詢後依殺人罪移送。

曾志新被帶回台北市信義警分局詢問，他稱，有人在網路批評公司及他的決策，並散布公司重要資訊，他認為是梁姓男子所為，上月赴台北市中山區某量販店買主廚刀，放在辦公室，當時就想殺梁。

對於梁上網貼文指遭曾霸凌，曾稱，梁一直攻擊公司，竊取公司機密要另起爐灶，他看到梁貼文後很氣憤，案發當天將刀放進上衣口袋，梁不願刪文，他一時氣憤行凶，事後很後悔。

曾住院時就供出買刀時間及地點，警方已調閱監視器畫面，確認上月26日中午12時許，他前往該量販店買刀，今詢後傍晚依殺人罪移送台北地檢署。

警方調查，梁準備離職，本月6日在公司LINE群組發文，指遭曾羞辱霸凌，7日下午4時許與曾、人資長盧姓男子在北市信義路的公司會議室，辦理離職及討論刪文；曾與梁寒暄，稱感謝對公司付出，接著說看完貼文失眠，要求梁刪文，梁回應同事都已看見貼文，刪文很奇怪，曾要梁與盧討論用何種理由刪文，起身走到梁後方持主廚刀刺殺，再吞刀自殘。

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雲云科技公司董事長曾志新刺殺技術長梁姓男子後自戕，警方調閱監視器，確認他上月26日中午赴台北市中山區某量販店買主廚刀。記者李奕昕／翻攝
雲云科技公司董事長曾志新刺殺技術長梁姓男子後自戕，警方調閱監視器，確認他上月26日中午赴台北市中山區某量販店買主廚刀。記者李奕昕／翻攝

北市 殺人 監視器 量販店 雲云科技

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