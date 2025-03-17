高雄婦討債10萬遭夫妻殺害棄屍今複驗解剖 么兒悲傷拭淚

高市張姓男子與竇姓妻子聯手殘殺追討10萬餘元債款的石姓婦人並棄屍，劫財30萬元；檢警今天下午進行複驗解剖，石婦兩名兒子到場，次子步出解剖室忍不住拭淚；解剖3個多小時才結束，檢察官呂尚恩指，會對死者傷勢做最嚴謹確認，尊重家屬，致命傷無法公布。

檢察官呂尚恩在解剖於傍晚5時30分許結束後，面對媒體追問表示，今天會同法醫進行解剖3個多小時，釐清屍體上所發現的一些傷勢；呂尚恩強調，這案子因為牽涉的是強盜殺人的重罪，專案小組此時此刻針對犯罪事實來釐清，會就傷勢做最嚴謹的認定，詳細結果後續會持續調查，因顧及家屬隱私就不透露了，至於死者致命傷，還在偵查中，不方便透露。

被害的石婦兩名兒子今天會同檢方複驗母親的遺體到場，長子面對媒體追問是否希望凶嫌判死刑，點點頭示意，次子因不忍母親遭殘忍殺害，步出解剖室時，雖戴著口罩，仍落下男兒淚，忍不住用手拭淚，令人看了鼻酸。

據了解，60歲的石婦在鳳山區從事資源回收，張男（33歲）和竇女（41歲）從事拆屋、清運行業，石婦撿拾回收物後會交由張男夫妻買賣，雙方有金錢往來，張男疑積欠石婦10萬餘元債款，長達1年未還，雙方因此結怨。

石婦13日下午前往張男前鎮區民權路的倉庫討債，出門前並告知兒子去向，當晚卻徹夜未歸，手機也不通，兒子擔心母親安危，隔天上午通報警方。警方調閱監視畫面，發現石婦進入倉庫後就未再走出，登門查訪，張男夫妻僅承認石婦來過，但不久就離開，還騙稱「不知道她去哪」。

警方將張男夫妻帶回查辦，分別交叉隔離詢問，並提示石婦消失及張男夫妻租賃車駛離倉庫畫面，竇女因承受不住壓力，崩潰透露與丈夫租車將屍體掩埋在屏東枋山芒果園空地，進而突破張男心防，分別查扣球棒及棄屍貨車，發現車上有死者血跡反應。

據了解，警方查出，石婦當天登門討債時和張男起口角，張男以膠帶纏繞的球棒痛毆石婦頭部，過程中見石婦醒來又狠心涉持水果刀猛刺，造成石婦慘死後，將屍體載往張男小時候生長地的枋山附近的芒果園空地挖淺洞埋屍。

竇妻落網時，身上背著裝有30萬現金的背袋，經警方追問下，才知是石婦所有，檢警懷疑張疑熟知從事資源回收的石婦身上帶有大筆現金，因此臨時變更法條，改以強盜殺人及遺棄屍體兩罪聲押2人獲准。

高市張姓男子與竇姓妻子聯手殘殺追討10萬餘元債款的石姓婦人並棄屍，劫財30萬元；檢警今天下午進行複驗解剖，石婦兩名兒子到場，次子步出解剖室忍不住拭淚（後者）。記者石秀華／攝影