雲云董座認行凶「技術長批評我決策」後悔了 殺人罪移送北檢

雲云科技公司董事長曾志新刺殺技術長梁姓男子後自戕，今上午出院被警方帶回台北市信義警分局詢問，他坦承行凶，稱不滿梁批評公司及其決策，又不願刪文，警詢後下午5時許依殺人罪移送台北地檢署。

曾志新稱，梁姓男子擔任技術長後，兩人因公司經營理念不和，去年有人在網路批評公司及他的決策，並散布公司機密，他懷疑是梁所為，上月26日赴北市中山區某量販店買主廚刀，放在辦公室，當時就想殺梁。

他稱，梁一直攻擊公司，竊取機密要另起爐灶，他看到梁貼文後很氣憤，案發當天將刀放進上衣口袋，梁不願刪文，他一時氣憤行凶，事後很後悔。對於「死亡筆記」，他稱，他對親近梁的公司人士不滿，沒有要殺這些人，他想殺梁，不過沒寫上。

曾本月11日從加護病房被轉至普通病房，警方拘提他，今經醫院評估身體狀況出院，上午11時半他被員警帶回抵達信義分局，媒體詢問：「你跟技術長有仇嗎？你有帶頭霸凌他嗎？為什麼殺技術長？」他不發一語，步履蹣跚走進分局，由擔任公司法律顧問的兩名律師陪同，妻子也到場。

警方調查，梁準備離職，6日在公司的LINE群組發文，指遭曾羞辱霸凌，7日下午4時許與曾及人資長盧姓男子在北市信義路的公司會議室，辦理離職及討論刪文；曾與梁寒暄，稱感謝梁的付出，接著說看完貼文失眠，要求梁刪文未獲積極回應，起身走到梁後方持主廚刀刺殺，再吞刀自殘。

曾喉嚨、食道、後頸椎、左手受傷，被送醫急救，住院由員警戒護。檢方11日解剖，查出梁頸部及背部共被砍7刀，手部有防禦造成的刀傷。

案發隔天警方勘查現場，在曾的辦公室找到一本筆記本，手寫點名公司約3、4人，指遭到這些人背叛，「做鬼也不會放過你們」，不過其中沒有梁。

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