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雲云董座涉砍殺技術長 殺人罪移送複訊不排除聲押
雲云科技董事長曾志新涉持主廚刀刺死梁姓技術長，今在警方戒護下出院應訊，稍早遭依殺人罪嫌移送台北地檢署複訊，不排除聲押，曾志新稍早搭警車抵達北檢，頭戴安全帽快步進入候審室。
寶寶攝影機廠商雲云科技獲得國家產業創新獎、登記資本額達3億元傳出命案，董事長曾志新疑不滿梁姓技術長離職前公開發表離職信，「我被公開羞辱、霸凌、潑了一身髒水。在一個號稱職場霸凌零容忍的會議中，公司的負責人親自示範了什麼叫霸凌。我想，我跟 CuboAi 的緣分已盡。」。
曾志新、梁姓技術長與人資長盧姓男子，今年3月7日在會議室談辦理離職事宜，梁姓技術長疑不願刪除前一天的公開文章，曾涉嫌拿出主廚刀猛力砍殺梁多刀，梁失去生命徵象送醫不治，曾則自殘送醫保住性命。
檢方會同法醫相驗，死者梁姓技術長頸部、背部等全身約有10多處刀傷，其中致命傷疑為在右側頸動脈，經解剖查出梁頸部及背部共被砍7刀，手部則有防禦性刀傷。
曾志新因喉嚨、食道、後頸椎受傷，住院治療於3月17日出院，隨即在戒護下前往警局應訊。稍早，曾遭移送台北地檢署，由檢察官複訊不排除聲押。
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