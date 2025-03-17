突破兩岸共打瓶頸 檢調破銀聯卡洗錢集團
檢調得知近期有大量銀聯卡帳戶涉及大陸地區電信詐欺案件，進而查出李姓男子組成詐欺集團，仿造台灣行之有年的檢警辦案詐騙手法，自前年起假冒大陸公安局人員及檢察官行騙，再持銀聯卡在台消費，將購得物品變賣洗錢，金額逾2億元。新北地檢署指揮警調日前展開4波搜捕，將李男等人聲押禁見。
全案由檢調透過兩岸共同打擊犯罪機制，協調大陸公安部門取證，順利突破近年兩岸共打瓶頸。檢調指出，銀聯卡近年來成為兩岸人民常用的支付工具之一，其可跨境提款或刷卡消費之特性，近來已淪為不法集團洗錢工具。
據了解，李男所屬詐團，所採用的話術是台灣民眾耳熟能詳的檢警辦案詐騙，向大陸地區被害人佯稱涉及詐欺、洗錢等犯罪，須依指示配合辦案，誘騙被害人將款項匯入指定的大陸地區帳戶後，再由李男等人持銀聯卡向在台商家刷卡消費，將購得商品變現洗錢。目前已知被害人數達70餘人，詐騙、洗錢金額逾2億元。
新北檢打擊民生犯罪專組主任檢察官劉文瀚，日前指揮調查局北機站、新北市三重分局、刑事局偵七隊共組專案小組，於去年7至11月間，先後執行4波搜索，查扣銀聯卡、手機、帳記資料等證物，將李男等人涉犯刑法三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第及組織條例等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。
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