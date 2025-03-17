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傳播妹坐檯遭欺負 引發砸店、街頭「持3種槍」連開25槍

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣今凌晨發生街頭槍戰連開25槍，涉案槍手有3人，警方查出涉案槍枝有3種，手槍、步槍、霰彈槍，仍在追查中。這起事件起因於傳播小姐遭萬丹某菸酒行坐檯時疑似遭欺負引發糾紛，警方追查中。

據了解，傳播公司某傳播小姐日前遭萬丹某菸酒行坐檯時引發糾紛遭欺負，網路流傳一則貼文提及「兩個男的欺負我一個小姐... 叫你們酒行的交廁所那邊監視器畫面出來對質.....」等語。

據了解，雙方先前有在網路互相留言嗆聲。未料今凌晨12點，傳播公司這方人馬到萬丹菸酒行，持球棒砸毀店外貨車，不到一個小時，凌晨12點40分左右，傳播公司人馬返程途中，行經屏東市瑞光南路時疑遭對方跟蹤尾隨，狹路相逢，菸酒行這方人馬，竟朝傳播公司人馬連開25槍，傳播公司這方三輛車滿是彈孔，5人自行開車就醫，現場遺留一輛黑色轎車。

警方獲報後到場封鎖現場採證，清查周邊醫院，並在寶建醫院、屏東醫院，各發現一輛汽車，都帶回分局查扣採證。

受傷的兩人自行到寶建醫院就醫為38歲劉男右小腿遭子彈打傷、16歲少年臉部遭子彈碎片卡住撕裂傷。3人到屏東醫院，24歲男左手臂、左肩共四彈孔。37歲男右腰一彈孔。27歲男右肩一彈孔。五人均無生命危險。

警方已鎖定涉案車輛與特定對象，也請菸酒行負責人紀男到案說明。警方強調，此案未涉及幫派；傳播小姐疑遭侵害部分，尚未接到報案，會請傳播小姐到案說明，釐清案情。

汽車滿是彈孔，警方查扣現場採證。記者劉星君／攝影
汽車滿是彈孔，警方查扣現場採證。記者劉星君／攝影
屏東街頭今天凌晨發生連開25槍事件，造成5人受傷。圖／屏東小鎮資訊提供
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屏東縣 萬丹

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