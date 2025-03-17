暴打高嘉瑜入獄！林秉樞一度命危「被葉克膜救回」北所證實2月起保外就醫

民進黨前立委高嘉瑜前男友林秉樞因對女方施暴，判刑2年10月定讞入獄，卻傳出他日前在台北監獄台北分監服刑時，出現多重器官衰竭一度病危，讓家屬簽下放棄急救同意書，後來被葉克膜救回一命。台北看守所表示，林秉樞因呼吸自主訓練需要插管，但特約醫院已無病床，因此已同意他保外就醫。

北所說明，所方依監獄行刑法相關規定，參酌專業醫囑及評估林秉樞健康狀況後，為使其接受妥適醫療照護，已於上月21日同意林辦理保外就醫手續。

林秉樞因於2021年間痛毆高嘉瑜成傷，被依傷害等罪判刑定讞，因未獲檢方同意易科罰金，於2023年10月6日入獄服刑。他曾示，自己有高血壓、高血糖等疾病，每周都要到醫院洗腎。

林秉樞服刑期間，便因身體不適多次前往所方醫療中心就診，去年12月18日病情惡化，駐診醫師診斷後建議進行戒護就醫，住院後經葉克膜治療，今年1月9日移除，同月20日起進行呼吸自主訓練。