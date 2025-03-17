雲云殺人董座曾志新出院…抵分局接受偵訊 步履蹣跚不發一語

雲云科技公司董事長曾志新刺殺技術長梁姓男子後自戕，經醫院評估身體狀況今出院，被警方帶回台北市信義警分局詢問。記者李奕昕／攝影 雲云科技公司董事長曾志新刺殺技術長梁姓男子後自戕，住院治療，經醫院評估身體狀況今出院，上午11時半被警方帶回台北市信義警分局詢問，釐清行凶動機，警詢後將依殺人罪移送台北地檢署。

曾志新由兩名警員押解，步履蹣跚走進分局，看似身體仍虛弱，面對媒體詢問為何殺人，他不發一語。

警方調查，梁姓男子準備離職，本月6日在公司的LINE群組發文，指遭曾志新羞辱霸凌，7日下午4時許與曾及人資長盧姓男子在台北市信義路的公司會議室，辦理離職事宜，曾要求梁刪文未獲積極回應，起身走到梁後方持主廚刀刺殺，再吞刀自殘。

曾喉嚨、食道、後頸椎受傷，住院治療由員警戒護。檢方本月11日解剖，查出梁頸部及背部共被砍7刀，手部有防禦造成刀傷，採集檢體送驗，尚未開出死亡證明，將遺體發還家屬。