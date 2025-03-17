台南市警大掃黑 逮捕聚眾暴力恐嚇治平對象6人、51名共犯

台南市胡姓男子吸收在地滋事分子，組成暴力集團，除經營賭場維生，遇被害人無力償還賭債時，即率眾施以暴力催討；同時覬覦營建工地龐大利益，經常藉事藉端滋擾工地，其他還有郭姓、陳姓暴力犯罪集團，警方逐一偵破，並持續加強打擊黑幫勢力。

台南市警察局為加強打擊犯罪、維護社會治安，自2月24日至3月7日執行「第1次全國同步掃黑專案行動」，共檢肅暴力討債、詐欺等犯罪集團治平對象6人、成員51人到案；另威力掃蕩臨檢幫派犯罪組織圍事及經常活動處所，壓制黑幫分子氣焰。

台南市刑事警察大隊指出，全國掃黑專案執行期間，新化分局偵破以胡姓男子為首等16人暴力犯罪集團；警方接獲情資，胡吸收在地滋事分子，除經營賭場維生，遇被害人無力償還賭債時，即率眾施以暴力催討。

另胡姓男子覬覦營建工地龐大利益，經常藉事藉端滋擾工地，致被害人身心受創、心生畏懼，影響治安甚鉅；警方成立專案小組布線、監控，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，深入追查胡姓主嫌等人住居所及據點。

在本次專案行動期間，見時機成熟，拘提27歲胡姓男子及成員共16人到案，查扣監視器主機1台、開山刀1把、斧頭1把及幫派服幟13件等證物，全案依恐嚇取財及違反組織犯罪防制條例等罪移送偵辦。

善化分局偵破以23歲郭姓男子為首等6人暴力犯罪集團，郭僅因與被害人前有嫌隙，心有不滿，竟號召旗下成員，分持瓦斯槍、球棒毆打、恐嚇被害人；警方成立專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，於專案期間拘提郭等6人到案。

善化分局查扣瓦斯槍2把、CO2鋼瓶、鋼珠、開山刀及手機6支等證物，全案將郭等人依傷害、妨害自由等罪移送偵辦。

第四分局偵破以31歲陳姓男子為首等12人暴力犯罪集團，陳本身是車手頭，吸收成員擔任提領詐騙款項車手，甚至以工作輕鬆、月入數萬、免經驗等話術，吸收少年擔任下線車手，擴大集團勢力；若與人起衝突，即率眾犯下傷害、妨害自由等暴力犯行，影響治安甚鉅。

第四分局成立專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，於專案期間陳等12人拘提到案，全案將陳等人依詐欺、傷害、妨害自由等罪移送偵辦。