傳播小姐坐檯引發衝突兩派人馬砸店、街頭開25槍5傷

屏東縣今凌晨12點萬丹鄉丹榮路某菸酒行遭砸店，相隔不到一小時，屏東市瑞光南路發生槍擊事件5人受傷無生命危險，兩件事情起因傳播小姐坐檯糾紛，引發兩方人馬尋仇，現場涉案槍手3人共開25槍，涉案槍枝3把，手槍、步槍、霰彈槍，警方鎖定對象偵辦。

據了解，引發衝突是傳播小姐日前坐檯糾紛，雙方先前在網路上嗆聲，未料今凌晨12點，傳播公司這方人馬先到萬丹某菸酒行砸店，砸毀店家的貨車後，結束後返程途中，12點40分，在屏東市瑞光南路上狹路相逢遭菸酒洋行這方人槍擊開25槍，造成傳播公司5人受傷自行就醫。

警方獲報到場後，封鎖現場採證，現場採證25枚彈殼，有3種子彈，涉案槍枝3種，手槍、步槍、霰彈槍，警方鎖定涉案3名槍手偵辦中。現場遺留一輛黑色汽車，車身都是彈孔，拖回警局採證，清查附近醫院，分別在寶建醫院、屏東醫院查獲兩輛汽車，5人自行就醫，停在醫院附近的汽車帶回採證。

警方表示，受傷5人傷勢集中在手、肩膀、大腿，無生命危險。

另外，傳播小姐坐檯糾紛疑遭不法侵害部分，尚未接獲報案，警方主動調查偵辦，釐清案情。