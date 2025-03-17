聽新聞
0:00 / 0:00
傳播小姐坐檯引發衝突兩派人馬砸店、街頭開25槍5傷
屏東縣今凌晨12點萬丹鄉丹榮路某菸酒行遭砸店，相隔不到一小時，屏東市瑞光南路發生槍擊事件5人受傷無生命危險，兩件事情起因傳播小姐坐檯糾紛，引發兩方人馬尋仇，現場涉案槍手3人共開25槍，涉案槍枝3把，手槍、步槍、霰彈槍，警方鎖定對象偵辦。
據了解，引發衝突是傳播小姐日前坐檯糾紛，雙方先前在網路上嗆聲，未料今凌晨12點，傳播公司這方人馬先到萬丹某菸酒行砸店，砸毀店家的貨車後，結束後返程途中，12點40分，在屏東市瑞光南路上狹路相逢遭菸酒洋行這方人槍擊開25槍，造成傳播公司5人受傷自行就醫。
警方獲報到場後，封鎖現場採證，現場採證25枚彈殼，有3種子彈，涉案槍枝3種，手槍、步槍、霰彈槍，警方鎖定涉案3名槍手偵辦中。現場遺留一輛黑色汽車，車身都是彈孔，拖回警局採證，清查附近醫院，分別在寶建醫院、屏東醫院查獲兩輛汽車，5人自行就醫，停在醫院附近的汽車帶回採證。
警方表示，受傷5人傷勢集中在手、肩膀、大腿，無生命危險。
另外，傳播小姐坐檯糾紛疑遭不法侵害部分，尚未接獲報案，警方主動調查偵辦，釐清案情。
警方表示，維護社會秩序及防止可能的衝突，警方已在案發現場及醫院編排警力戒備，並調閱沿線監視器影像，全力釐清案情，也同步展開大規模掃蕩，針對轄區內特定營業場所、幫派聚集處及治安熱點加強臨檢，並對相關不法分子強力追緝，全力壓制幫派囂張氣焰，務求迅速破案，維護社會安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言