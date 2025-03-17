豐原小小警察體驗營 腦性麻痺男童穿警察制服坐輪椅短暫圓夢
台中市豐原警分局昨天舉辦小小警察體驗營，一名腦性麻痺男童穿特製警察制服坐輪椅上參加，家人說他多位長輩當警察，他從小就嚮往警察工作，但身體不允許，這次短暫圓夢，他滿足笑容也感動現場員警。
台中市警局豐原分局昨天下午在社口派出所舉辦「穿越古今小小警察親子體驗營」，吸引許多學童及家長參與，透過寓教於樂的方式，讓孩子們深入認識警察工作並學習人身安全與犯罪預防知識。
侯姓男童患有腦性麻痺，他多位長輩從事警察工作，他所以從小就嚮往當警察，這次參加活動，他穿上警方特製的小小警察制服，短暫圓夢。
豐原分局安排系列有趣且具教育意義的體驗內容，邀請警犬隊演練毒品搜查技巧，更有霹靂小組「天將神兵」垂降演練，精彩的戰技表演更為活動帶來最高潮。
家長們說，這次活動讓孩子們充滿樂趣，也讓他們在遊戲中學習到寶貴的安全知識；學童興奮表示，希望未來能夠再度參與類似活動。
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